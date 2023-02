Multa por causa de pneu? Veja quando o estado do item se torna um problema

Não é de hoje que muitos motoristas acham que os pneus são eternos e acabam passando anos e anos sem trocá-los. Sendo uma das partes mais fundamentais do veículo – os pneus desgastados podem ocasionar acidentes dos mais leves aos mais graves. Não há um prazo de garantia estipulado para os pneus – tudo depende de onde eles trafegam. Entrementes, quando eles perdem aqueles ‘cabelos’, ficam carecas e começam a perder a aderência ao solo – está na hora de trocá-los! Mas será que não fazer isso pode gerar multas? Ou apenas os riscos de um acidente? Veja abaixo todos os detalhes e previna-se!

Pneus desgastados podem gerar inúmeros problemas

Engana-se quem acredita que somente no dia da vistoria deve estar com os pneus em pleno estado de conservação. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) trafegar com os pneus desgastados pode gerar uma multa de quase R$ 200. Lembrando que além do boleto a ser pago – o condutor deverá levar cinco pontos na carteira.

Por ser considerada uma multa grave, sendo enquadrada no inciso XVIII do artigo 230 – o condutor acaba sendo punido por comprometer a sua segurança e as dos demais ao conduzir o veículo em mau estado de conservação. Desse modo, pneus desgastados demais – geram sempre gastos! Ou com peças ou em multas.

Portanto, a multa é a consequência mais leve! Visto que os pneus desgastados ocasiona uma menor aderência ao chão – dificultando frenagens e curvas. Com isso, o veículo acaba derrapando bastante. De acordo com a velocidade, quantidade de pessoas, etc. Pode acabar gerando sérios problemas.

Como conservar o pneu? Como saber se está na hora de trocá-lo?

Não existe uma fórmula mágica de preservar os pneus – visto que de acordo com o solo que ele circula com frequência maiores serão suas chances de desgaste ou não. Um pneu que anda apenas na cidade – em solo firme e bem asfaltado, haverá de ter um desempenho melhor que aqueles pneus que são usados para rodarem em áreas rurais ou com incongruências no asfalto.

Entrementes, estar sempre com o pneu calibrado garante o melhor desempenho do mesmo. Fazendo com que ele dê o melhor de si e que desse modo seu desgaste retarde um pouco mais. Entrementes, os pneus têm em média de 7 a 15 meses de validade – dependendo do seu uso e fatores externos.

Em épocas chuvosas é de extrema recomendação andar sempre com os pneus novos – são as épocas anuais que mais ocorrem acidentes por essas razões. Um dos principais aspectos de um pneu que precisa ser trocado é a sua aparência estar raspada e seus aqueles ‘cabelos’ de borracha que é marca registrada de pneus novos.

Em uma vistoria veicular – se os pneus não tiverem sequer um cabelo daqueles, não passam e precisam ser trocados. E então, o que achou do post? Todo cuidado é pouco.