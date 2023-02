Motos que não precisam de CNH: veja quais são os modelos em 2023

Embora muitos brasileiros desejem ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) todos sabem que não é algo muito acessível. Podendo chegar a até R$ 5 mil em alguns estados. Inclusive, o Governo Federal em parceria com alguns municípios lançou alguns projetos a fim de que os residentes consigam tirar sua habilitação – a CNH Social. Entrementes, há alguns veículos que não necessitam de habilitação. Conheça-os e fique por dentro de todos os detalhes sobre este assunto.

CNH e suas categorias

A CNH surgiu em 1966 e tinha como intuito padronizar os motoristas. Dois anos mais tarde se tornou um documento de identificação. Possui cinco categorias – de A até E, e cada categoria representa um tipo de veículo. Seja baseado em sua quantidade de rodas ou peso máximo carregado.

Cat A : é a categoria mais comum entre os brasileiros. Os habilitados na categoria podem dirigirem veículos de duas ou três rodas – com ou sem carro lateral.

: é a categoria mais comum entre os brasileiros. Os habilitados na categoria podem dirigirem veículos de duas ou três rodas – com ou sem carro lateral. Cat B : é a categoria mais desejada entre os brasileiros. Podendo dirigirem veículos com até 3.500 kg e com até oito lugares. Bem como utilitários, vans e carros de passeio.

: é a categoria mais desejada entre os brasileiros. Podendo dirigirem veículos com até 3.500 kg e com até oito lugares. Bem como utilitários, vans e carros de passeio. Cat C : é uma categoria pouco conhecida, mas é necessário para dirigir veículos de carga com até 3.500 kg. Bem como caminhonetes e caminhões.

: é uma categoria pouco conhecida, mas é necessário para dirigir veículos de carga com até 3.500 kg. Bem como caminhonetes e caminhões. Cat D : é uma categoria que amplia as possibilidades de trabalho dos habilitados nas categorias anteriores. Podendo dirigir pequenos ônibus e vans.

: é uma categoria que amplia as possibilidades de trabalho dos habilitados nas categorias anteriores. Podendo dirigir pequenos ônibus e vans. Cat E: e por fim, a categoria permite que os habilitados dirijam reboques, trailer, etc. Com peso máximo de 6.000 kg ou mais – é a última categoria existente. Os habilitados podem dirigir qualquer uma das anteriores.

Lembrando que para evitar problemas, mediante uma das últimas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – os habilitados que pretendem exercerem atividades remuneradas devem estar com a descrição da CNH atualizada com “Atividade remunerada”.

Motos que não precisam de CNH em 2023

Lembrando que há a denominada Autorização para Conduzir Ciclomotores – ACC. O documento permite que os cidadãos dirijam veículos de duas ou três rodas que não passem de 50 cilindradas e velocidade máxima de 50km/h.

Portanto, as opções são bem limitadas. Muitas delas sendo bem precárias. Entrementes, há sim motos (e semelhantes) que não precisam da CNH de fato. Veja!

Motoneta : veículo com motor de duas rodas – podendo ser conhecido em algumas regiões como vespa ou lambreta.

: veículo com motor de duas rodas – podendo ser conhecido em algumas regiões como vespa ou lambreta. Jog : scooter fabricada e produzida pela marca japonesa de veículos Yamaha.

: scooter fabricada e produzida pela marca japonesa de veículos Yamaha. E-bike : veículo de duas rodas que possui velocidade de até 25km/h. Não precisa de emplacamento e não é necessário ser habilitado para dirigir a E-bike.

: veículo de duas rodas que possui velocidade de até 25km/h. Não precisa de emplacamento e não é necessário ser habilitado para dirigir a E-bike. Mobilete: veículo de apenas duas rodas que possui velocidade máxima de 50km/h. Pode funcionar mediante eletricidade ou combustível.

Portanto, é possível ver que a lista de veículos disponíveis para brasileiros não habilitados é bem precária! Desse modo, é recomendado – se necessário for, tirar a habilitação. Cujo irá abrir uma gama de possibilidades e maiores chances de emprego.