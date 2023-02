Cartão de crédito BNDES; descubra como MEI pode ter um

Qualquer MEI (Microempreendedor Individual) está sempre em busca de formas de manter seu negócio funcionando de forma lucrativa e, principalmente, de fazer com que ele cresça. E é justamente nesse contexto que o cartão de crédito BNDES entra.

Ele é o parceiro ideal para esses empreendedores, e conta com ótimas vantagens competitivas, quando comparado a outros cartões similares que existem no mercado.

Aliás: qualquer pessoa que tenha um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) pode fazer a solicitação e desfrutar dos limites altos e da ampla possibilidade de produtos e serviços que podem ser adquiridos com esse cartão.

Mais detalhes, incluindo o passo a passo da solicitação, são apresentados a seguir.

Vantagens de ter o cartão de crédito BNDES

O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) trabalha com um cartão de crédito voltado exclusivamente para quem é MEI, ou possui um CNPJ dentro de outra categoria de empresa.

Uma de suas maiores vantagens que chama a atenção imediatamente, está na oferta do limite, que pode chegar aos surpreendentes R$ 2 milhões por banco que tenha feito a emissão.

E, para tornar a oferta ainda melhor, é possível solicitar um cartões com bandeiras diferentes junto à instituição bancária escolhida, de modo a somar os limites e tornar o montante ainda maior.

O funcionamento do cartão de crédito BNDES, por sua vez, se dá de forma similar aos cartões de crédito comuns: é preciso haver aprovação de crédito. E, uma vez aprovado, o empreendedor poderá comprar bens e serviços necessários para o seu negócio, como:

Softwares;

Maquinários;

Veículos;

Insumos;

Materiais de construção.

O único detalhe ao qual o empreendedor deve se atentar ao fazer a solicitação do cartão é a taxa de juros, uma vez que ela muda a cada mês. Lembrando que os pagamentos das compras feitas podem ser feitas em até 48 parcelas, sendo elas fixas e mensais.

Veja também: Como funciona pedir empréstimo com o celular em garantia? Entenda

Como o MEI deve fazer a solicitação desse cartão

No que diz respeito ao MEI, especificamente, é preciso ter um faturamento anual que não ultrapasse R$ 360 mil e, ainda, apresentar um cadastro (CNPJ) que esteja constituído de forma regular.

E isso, claro, sem citar o fato de que o microempreendedor precisa estar em dia com suas contribuições mensais.

Acertadas essas partes, basta seguir esse simples passo a passo:

Acessar o link http://www.cartaobndes.gov.br/ ;

; Selecionar “Solicite seu cartão BNDES”;

Preencher o formulário e enviá-lo,

O último passo será ir à instituição bancária na qual o microempreendedor possua conta PJ, portando os documentos necessários, para finalizar a solicitação do cartão de crédito do BNDES.

O mesmo processo deve ser feito por quem possui empresas maiores, além de associações, sindicatos e clubes. Porém, o faturamento não deve ser maior que R$ 300 milhões (por ano).

Quem ainda não possui conta corrente jurídica pode dar início ao processo por meio do link acima, enquanto dá sequência na abertura da mesma.

Veja também: ALERTA GERAL do INSS; no meio do Carnaval tem novidade para segurados