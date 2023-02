Presente para todos os que usam o Caixa Tem! Confira

O aplicativo Caixa Tem se tornou conhecido especialmente na época da pandemia, pois era por lá que o governo repassava o dinheiro do Auxílio Emergencial para as pessoas, entretanto, atualmente esse aplicativo ainda continua sendo usado para receber também outros benefícios.

A Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelo aplicativo Caixa Tem, compartilhou que é a favor do empreendedorismo. Com isso, o banco está liberando empréstimos para dois públicos específicos para ter condições de investir em seus projetos, para empreendedor pessoa física e Microempreendedor Individual (MEI).

O limite máximo desse empréstimo é no valor de R$ 3 mil para ajudar os empreendedores a continuarem com os seus negócios ou para aqueles que desejam iniciar um mas não tem condição no momento. Por isso, se você faz parte desses dois grupos e quer pegar o empréstimo, tem que criar uma conta no aplicativo Caixa Tem.

Empréstimo Caixa Tem

Como citado acima é importante ressaltar, esse empréstimo só é possível pelo aplicativo Caixa Tem. A partir deste ano, 2023, o banco vai disponibilizar mais ajuda para esse público para manter ou criar um novo negócio.

Para as pessoas que estão com nome negativo também tem a oportunidade de conseguir o empréstimo. Veja agora as condições do empréstimo:

Para empreendedor pessoa física, crédito é de até R$ 1 mil, com taxa de juros entre 2,99% a 3,60% mensalmente.

Para o empreendedor pessoa jurídica MEI, crédito de até R$ 3 mil, com taxa de juros entre 1,99% a 3,60% mensalmente.

Prazo de pagamento para ambos é entre 18 e 24 meses.

O empréstimo também pode ser solicitado por trabalhadores informais e pelos MEIs e também para as pessoas físicas, tudo pelo aplicativo Caixa Tem. Para os MEIs, a solicitação deve ser feita pela agência Caixa Econômica Federal.

Dica

Fazer empréstimo é quando realmente a pessoa não tem de onde tirar recursos para continuar determinado projeto, por isso é indicado fazer essa solicitação em último caso, por mais que em alguns bancos os juros sejam baixos em comparação a outros, o indicado é sempre manter uma regularização financeira para utilizar quando precisar.

Mas, em últimos casos é indicado o empréstimo, porém escolher um valor ao qual realmente consegue efetuar o pagamento sem atrasos é o ideal.

