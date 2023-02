Conta de benefício do Caixa Tem: veja quem tem direito de abrir

Embora seja a conta oficial do Governo Federal para repassar os recursos aos beneficiários dos programas sociais – qualquer cidadão pode abrir uma conta no Caixa Tem e gozar de todos os seus benefícios. Crédito facilitado, poupança com ótimas condições, etc. São apenas alguns dos benefícios estipulados pelo Caixa Tem aos seus clientes! Veja abaixo como abrir uma conta e quais são as vantagens.

Caixa Tem 2023 reúne novos clientes

Não é de hoje que os brasileiros estão acostumados com o Caixa Tem. Entrementes, muitos possíveis clientes põe na cabeça que a conta bancária é exclusiva aos beneficiários de programas sociais como Vale-Gás e Bolsa Família.

Há até mesmo um certo preconceito por muitas pessoas – em não ter uma conta semelhante aos dos beneficiários e assim por diante. Entrementes, dentro de toda essa bolha, há excelentes vantagens e condições que muitos acabam perdendo.

Bem como a conta poupança exclusiva Caixa Tem e os empréstimos facilitados em até 24 vezes para Pessoas Físicas e Jurídicas. Com excelentes condições e taxa de juros. Conheça um pouco sobre as duas modalidades e suas vantagens.

Poupança Caixa Tem

A modalidade é destinada aos brasileiros que não possuem nenhuma Poupança Social Digital. Podendo realizar até dois saques e três transferências mensais para outros bancos – seja privado ou público. É necessário que o cidadão que tenha interesse realize o seu cadastro na instituição bancária e mantenha todos os seus dados atualizados.

Desse modo, conseguirá abrir a sua conta poupança no Caixa Tem. Podendo deixar o dinheiro parado, rendendo e dessa maneira poderá usufruir das altas taxas de rendimento que os beneficiários Caixa possuem.

Empréstimo Caixa Tem

Embora não seja obrigatório ter dinheiro guardado na poupança para solicitar o empréstimo – os beneficiários que guardam dinheiro na poupança ou mantém um bom fluxo de movimentação na conta têm maiores chances de conseguir um empréstimo aprovado na instituição bancária.

Pessoas Físicas e Jurídicas podem pedirem o empréstimo. No caso das Pessoas Físicas – é possível solicitar o empréstimo de até R$ 1 mil e pagar em até 24 vezes. No caso de Pessoas Jurídicas – é necessário ir até uma agência Caixa e comprovar CNPJ ativo por no mínimo 12 meses.

Com isso – poderá solicitar o empréstimo Caixa Tem para MEI de até R$ 3 mil e poderá pagá-lo em até 24 vezes. Sem contar os demais benefícios financeiros que o banco entrega aos seus clientes; veja

Abrir conta Caixa Tem e mais benefícios

É possível abrir uma conta Caixa Tem do conforto do lar através dos aplicativos disponíveis para iOS e Android. Lembrando que ao pesquisar na loja de aplicativos ‘Caixa Tem’ o usuário deverá fazer o download do mesmo e instalação inicial.

Clicar na opção de ‘Cadastro’ e autorizar o dispositivo através de um código SMS. Ao enviar os dados pessoais – em até 03 dias úteis a conta do cidadão é aprovada. Lembrando que o cliente conta com cartão físico e virtual, com limite mínimo e anuidade zerada.

Lembrando que o cidadão poderá pedir novos cartões e há opção de crédito liberada. Clientes que possuem portabilidade do salário no Caixa Tem possuem limites mais altos de crédito.

Portanto, embora seja um banco público brasileiro – possui vários benefícios incríveis aos seus usuários e está sempre tentando levar o melhor aos seus clientes.

