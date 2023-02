O que acontece se você ESTOURAR os pontos da CNH em 2023?

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é desejada por muitos hoje em dia, até porque para ter um carro e poder dirigir conforme a lei você precisa da CNH, mas o que acontece se estourar todos os pontos da carteira? Saiba que o ideal é não acontecer isso.

Pela Lei 14.071/2020 informa que os motoristas podem perder sua CNH quando chegam até 40 pontos na carteira, no entanto, isso pode variar conforme qual foi a natureza da infração que o motorista tomou. No geral, existem 4 tipos de multas:

1- Leve

2 – Média

3- Grave

4- Gravíssima

Importante destacar que a perda da CNH vai depender das infrações cometidas durante o ano inteiro.

Limite de pontos

Como citado acima, o limite é de 40 pontos para que esse documento seja suspenso (em casos de nenhuma infração gravíssima), porque se caso houver uma infração gravíssima, a CNH pode ser suspensa quando o motorista alcançar 30 pontos.

Em casos de uma ou mais infrações gravíssimas, pode ser suspenso ao chegar nos 20 pontos. Normalmente, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação ocorre sempre ao final de um processo administrativo.

Como consultar a situação da minha CNH?

Os motoristas podem analisar a situação da sua CNH pelo site do Detran, lá mostra todas as informações necessárias sobre as infrações cometidas e a data que ocorreu. Para preservar, o CTB afirmou que a perda temporária da CNH pode ser evitada através de um curso preventivo.

Importante destacar que nesse ano de 2023 o valor das multas tiveram modificações, o valor é conforme a gravidade da infração.

Carteira Nacional de Habilitação

A CNH é desejada por muitos hoje em dia, tanto para usar como forma de renda (pessoas que trabalham dirigindo) como também um bem que traz conforto para a família. é um documento que comprova que a pessoa está habilitada e capacitada para dirigir o automóvel.

Para ter essa Carteira Nacional de Habilitação é necessário passar por duas etapas

1- Parte teórica

2- Parte prática

Parte teórica

A parte teórica é a primeira etapa do processo para tirar a CNH, ou seja, a pessoa deve estudar sobre as leis de trânsito e regras no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). E para quem não sabe, o CTB é uma legislação para regulamentar o trânsito no Brasil.

A prova teórica tem 30 questões, o candidato deve acertar ao menos 21 questões. O tempo de prova é de 40 minutos.

Parte prática

Já a segunda parte é a prática, onde existe um número de aulas práticas compostas pelo Detran, tudo vai variar conforme a categoria em que a pessoa vai tirar, um exemplo:

Se a pessoa deseja tirar a CNH na categoria B, o mínimo são 20 horas/aula.

