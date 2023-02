WhatsApp agora será transparente? Descubra como fazer o aplicativo desaparecer

O WhatsApp é um dos mensageiros mais utilizado em todo o mundo, por isso, praticamente todos os dias ele recebe atualização, mas pasme, nem todas as atualizações são oficiais. Isto é, por conta de sua grande popularidade, ficou comum que desenvolvedores externos mexessem no APK do WhatsApp a fim de proporcionar mudanças que não existem de maneira nativa no aplicativo em questão. E uma delas apresentou uma grande receptividade por todos, como é o caso do WhatsApp transparente, entenda.

Como os desenvolvedores conseguiram fazer isso?

Para quem quisesse usar o WhatsApp transparente, bastava pesquisar no Google que com poucos cliques achavam várias opções, mas não apenas com o fundo transparente, mas com outras modificações jamais vistas nas versões oficiais do aplicativo em questão. Mas vale salientar que fazer o uso dessas modificações não é indicado.

O WhatsApp ficava literalmente transparente por conta que dava para ver tudo que estava na área de trabalho, enquanto usava-se o WhatsApp, por conta disso, a modificação ganhou bastante adeptos em toda a rede. Mas a empresa responsável pelo WhatsApp quando descobriu, não gostou nada disso.

Isto é, ela não gostou por conta que isso representa um risco a mais para os seus usuários, já que quando o aplicativo é modificado, acaba que toda sua criptografia de ponta também é desativada, o que pode prejudicar bastante a segurança de todos. Por isso, por mais interessante que seja, não é indicado fazer uso desses ‘mod’.

Quais os principais riscos de usar o WhatsApp transparente?

Os riscos são enormes, desde os mais simples até os mais complexos. Quando trata-se dos riscos simples, inclui-se a bateria durar menos ou até mesmo o aplicativo fechar sozinho e demonstrar uma certa lentidão ao ser usado, o que pode atrapalhar a experiência de uso do usuário.

Outro risco frequente, trata-se acerca das transações financeiras realizadas pelo aplicativo. Como todos sabem, agora dá para realizar pagamentos pelo WhatsApp, mas no momento que alguém usa uma versão modificada dele, acaba que os pagamentos não são mais seguros e o usuário pode ter seus dados vazados facilmente.

Isso ocorre por conta que quando alguém modifica o WhatsApp, a responsabilidade já não é mais da empresa fundadora, uma vez que ela não tem controle algum das modificações e os riscos que podem ocasionar. Ou seja, sempre a recomendação é a mesma, sempre opte por usar aplicativos oficiais, pois ao baixar uma versão modificada, o usuário acaba perdendo todo o suporte da empresa e comprometendo a segurança do seu aparelho celular.

