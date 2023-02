Convocação GERAL para o Cadastro Único? Veja se você está na lista

O Cadastro Único é a porta de entrada para vários programas sociais, pois com ele, é possível que o Governo tenha um panorama dos aspectos econômicos de todos os inscritos, assim, ele consegue remanejar cada pessoa para os programas sociais que aquela pessoa se adequa. Mas infelizmente, por um erro no cadastramento, no ano passado, acabou que muitas pessoas foram inscritas de maneira irregular, assim, foram colocadas em programas que elas não se qualificaram, por isso, agora, elas serão convocadas pelas prefeituras a fim de uma retificação, confira os principais motivos.

As principais convocações serão para atualizar o cadastro e verificar o cumprimento das regras

As convocações irão ocorrer para alguns grupos de pessoas, entre elas estão aquelas em que o cadastro no CadÚnico está desatualizado, portanto, as prefeituras irão chamá-las para que sejam feitas as devidas atualizações a fim de saber como está o padrão econômico das pessoas no momento atual. Pois caso a renda tenha aumentado.

Outro motivo que irá causar que as pessoas sejam chamadas, será para verificar se elas ainda estão cumprindo algumas regras básicas para fazerem parte dos programas sociais que elas estiverem inseridas, como por exemplo, se a renda mensal familiar continua a mesma e se o número de membros aumentou ou não, pois tudo isso são critérios que podem qualificar ou desqualificar as famílias.

Por fim, para ratificar a averiguação, para comparar se ela está de acordo com outros bancos de dados. Lembrando que a revisão cadastral é feita anualmente, com a finalidade de localizar as famílias que não atualizaram seus dados há mais de 2 anos.

O motivo das próximas convocações, geralmente são mais graves

A família também pode ser convocada caso nenhum membro da prefeitura ache a casa ou qualquer informação do endereço da pessoa, isso ocorre geralmente quando o titular esquece de atualizar seus dados cadastrais. Isto é, se ocorrer da pessoa mudar de endereço, é preciso que haja a comunicação de imediato ao CRAS.

Também, será necessário a convocação para aquelas pessoas que omitiram informações durante o cadastro, não há como afirmar que foi de má fé, todavia, com a omissão, conseguiram privilégios que não deveriam, por isso, é preciso essa mudança para que ocorra o remanejo para o grupo de programas que a família esteja adequada.

O atual Governo já identificou vários cadastros irregulares, de pessoas que provavelmente omitiram informações na hora de entrarem no CadÚnico, com o propósito de obterem mais de um benefício por família. Para ajudar essas pessoas a pedirem o desligamento voluntário, será colocada uma opção no aplicativo do Cadastro Único para elas se desligarem de maneira voluntária.

