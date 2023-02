Nome sujo: aprenda como ter cartão de crédito com restrições no CPF

Ter um cartão de crédito é o sonho de qualquer pessoa, pois com ele há como transformar algo ‘grande’ em ‘pequeno’ e sim, estamos falando de dívidas. Mas infelizmente, no Brasil, uma boa parte das pessoas não têm Cartão de Crédito por conta que o seu nome está sujo, isto é, o CPF está restrito. Todavia, felizmente no mercado, há opções que conseguem abranger até mesmo essas pessoas, para que elas possam usufruir de todos os benefícios que há em se ter um Cartão de Crédito, confira.

Cartões de crédito pré-pago

O termo pré-pago já se refere àquilo que você primeiro paga para depois usar, como alguns chips de operadoras, por exemplo. Mas no caso em questão, trata-se de cartão de crédito, onde você primeiro paga para somente depois usar, mas a vantagem é que você consegue ter todos os benefícios de um cartão comum.

Ele é ideal se você tem o nome sujo, pois quase nunca passa por uma verificação de crédito, já que como você paga antes de usar, não há como ter inadimplência, simplesmente, se der o dia do vencimento da fatura e você não pagar, o valor será debitado do que você pagou no ato da contratação do cartão pré-pago.

O mesmo é excelente quando a pessoa quer ter um controle maior de suas dívidas, uma vez que somente vai gastar aquilo que ela poderá pagar posteriormente, então, é uma opção até mesmo para quem está começando a vida financeira agora e não quer se preocupar com o nome no Serasa.

Cartão de crédito consignado

Caso o seu nome esteja sujo, essa é a melhor maneira de você conseguir ter um cartão de crédito, uma vez que o consignado permite que o valor da fatura seja descontado diretamente em sua folha de pagamentos, o que zera o risco de inadimplência, por isso, nesse caso, mesmo que o trabalhador esteja com o nome sujo, ele tem direito ao cartão de crédito.

A linha de consignado é uma das que mais crescem no Brasil, por dois motivos, o primeiro é que traz uma segurança exorbitante para o banco e o segundo motivo, é que o trabalhador tem uma taxa de juros bem inferior, uma vez que o banco tem a certeza que a pessoa irá pagar.

Uma vez que os juros de crédito é diretamente ligado ao risco da operação, por exemplo, em um empréstimo pessoal, onde não há tantas garantias que a outra pessoa pagará tudo, ocorre isso, os juros são exorbitantes, para que se futuramente o trabalhar não consiga pagar tudo, o banco também não fique no prejuízo.

