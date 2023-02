Quem tem que pagar Imposto de Renda em 2023? Faixa de isenção foi ampliada

Boa notícia! Nesta última quinta-feira, 16, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a faixa de isenção do Imposto de Renda. Desse modo, os brasileiros que receberem valores inferiores à taxa – estarão isentos de declararem anualmente o IR. Lembrando que o Governo estava sofrendo duras críticas – já que até mesmo brasileiros que recebem apenas 1 salário mínimo e meio teriam que declarar o tributo.

Governo amplia faixa de isenção do IR

Desde o ano de 2015 o IR não sofre alterações em sua faixa de isenção. A medida aprovada pelo atual Governo beneficia milhões de brasileiros. Lembrando que o Imposto de Renda é um tributo pago anualmente com base nos repasses mensais recebidos pelos brasileiros.

Com a correção da tabela do Imposto de Renda – a faixa de isenção foi ampliada para R$ 2.640. Ou seja, os brasileiros que recebem até este valor estarão isentos do IR todos os anos! Entrementes, ainda há mais coisas que estão por vir.

Lembrando que uma das promessas de Lula foi o aumento da faixa de isenção do IR para R$ 5 mil. Desse modo – os brasileiros que recebem valores equivalentes à faixa não deverão declarar ou pagar o imposto de renda.

O tributo torna-se um custo inviável para alguns brasileiros que recebem pouco – que era exatamente o que acontecia na antiga faixa de isenção, que era de R$ 1953. Porque tinham gastos fixos com contador, etc.

Portanto, a mudança da faixa de isenção foi algo gradativo – e como afirmou Lula em entrevista à CNN, até o fim do seu mandato ele irá aumentar a faixa para R$ 5 mil como prometido. Entrementes, não é algo que possa ser feito do dia para a noite, e sim, de maneira gradual.

A partir de quando as mudanças são válidas?

Durante as declarações do presidente – além da ampliação da faixa de isenção do IR ele aumentou o salário-mínimo. Entrementes, apenas no dia primeiro de maio será oficializado, visto que será um dia bastante importante, o Dia do Trabalhador. Sobre o IR, as medidas devem ser válidas somente a partir de 2024.

Isto é, quando for declarado o IR com ano-base 2023. Visto que anualmente o IR é declarado e pago com base no ano anterior. Desse modo, tudo indica que as medidas continuem e o IR seja alterado apenas no ano que vem.

Entretanto, as medidas já começam a ser válidas desde ano. Portanto, os trabalhadores que recebem valores inferiores e têm que declararem – este ano será o último ano de declaração do IR, visando que nos próximos anos a faixa estará maior que as dos anos que se passaram.

Espera-se que até o fim do mandato do presidente Lula a faixa aumente ainda mais – chegando aos cinco mil como prometido. Fato que irá ajudar milhares e milhares de brasileiros.

