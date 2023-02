Bolsa Família: benefício terá reajuste para novo grupo em fevereiro? Confira

O programa do Bolsa Família só terá um reajuste a partir do mês de março, ou seja, o ministro Rui Costa, da Casa Civil informou que o governo vai fazer o lançamento com o valor padrão de R$ 600 por família e mais uma parcela extra no valor de R$ 150 para crianças de até 6 anos, importante ressaltar que esse valor extra será somente pago para até 2 crianças por família.

Hoje (17/02) acontece o pagamento através do NIS 5 – Número de Identificação Social.

Dinheiro na conta

O dinheiro que é depositado do programa social pode ser movimentado através da conta poupança no aplicativo Caixa Tem, e neste mês de fevereiro as famílias receberão um valor de R$ 112 a mais devido ao pagamento do auxílio-gás. Por fim, as famílias que recebem os dois benefícios e tem criança menos de 6 anos pode chegar a acumular um valor de R$ 1.012,00 (esse valor contando com 2 crianças).

Que dia irá acontecer os próximos pagamentos?

Confira a data dos outros pagamentos referentes ao programa Bolsa Família desse mês de fevereiro.

NIS número 5 – pagamento hoje dia 17

NIS número 6 – pagamento dia 22/02

NIS número 7 – pagamento dia 23/02

NIS número 8 – pagamento dia 24/02

NIS número 9 – pagamento dia 27/02

NIS número 0 – pagamento dia 28/02

Após o governo efetuar o pagamento de hoje (17), ele vai dar uma pausa e voltar no dia 22 devido ao feriado do Carnaval em que é comemorado por todo o Brasil.

Quais são as regras do Bolsa Família?

Para entrar no Bolsa Família a família precisa cumprir os requisitos básicos, segue abaixo:

Cadastro no CadÚnico

Situação de extrema pobreza (renda por pessoa de R$ 105,00)

Situação de pobreza (renda por pessoa de R$ 210,00)

Pessoas que moram na mesma casa e receba o BPC – Benefício de Prestação Continuada

Comprovar vacina e a declaração da matrícula para as crianças de até 6 anos.

Outro ponto que é importante destacar, é que o nome do programa social ainda se chama Auxílio Brasil e será oficializado novamente como Bolsa Família no mês de março quando o governo anunciar a mundaça juntamente com esse valor da parcela extra.

Lembra de manter o cadastro atualizado a cada dois anos para evitar a exclusão do cadastro no programa.

