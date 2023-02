Exclusão do Bolsa Família: 5 milhões serão convocados pelo governo

Essa exclusão pode acontecer devido ao pente-fino que está previsto para acontecer no programa social a partir do mês de março. O governo já avisou que os cadastros que não tiverem atualizados podem ser cortados. A ideia principal desse pente-fino é cortar cadastros de pessoas que estão em situação irregulares, ou seja, não tem os requisitos para participar do programa, e assim dar lugar para quem realmente precisa.

Segundo os dados, mais de 5 milhões de famílias vão passar por essa avaliação.

Pente-fino da equipe petista

A ação do pente-fino irá averiguar os cadastros que estão no CadÚnico, principalmente de famílias unipessoais, ou seja, famílias compostas por apenas uma pessoa, pois durante o governo de Jair Bolsonaro, para a equipe petista esse número saltou para mais de 120% de novos cadastros dessa situação, então houve uma suspeita que alguns desses cadastros possam ser fraudes.

É válido ressaltar que esse requisito não é eliminatório, no entanto, tem várias pessoas que podem se aproveitar da situação falando que mora sozinho para receber o valor do programa e na verdade ele faz parte de uma família com mais membros. Diante disso, todos passaram por uma entrevista pessoalmente para comprovar a situação atual.

Como não sair do programa Bolsa Família?

O primeiro passo e o mais importante é que seu cadastro seja atualizado de 2 em 2 anos, para não ocorrer de ele ser excluído. Com esse pente-fino as famílias precisam cumprir alguns requisitos, entre eles:

Ter a inscrição atualizada no Cadastro Único

Situação de extrema pobreza (renda por pessoa de até R$ 105,00)

Situação de pobreza (renda por pessoa de até R$ 210,00)

Pessoas que moram na mesma casa e recebe o Benefício de Prestação Continuada – BPC.

Crianças de até 6 anos, o responsável deve comprovar a vacina e declaração de matrícula.

O órgão que cuida desse programa compartilhou que todas as famílias que estão com o cadastro em situação irregular podem sair voluntariamente do programa, assim não será mais preciso fazer a convocação e passar pelo pente-fino. Se caso a família querer retornar ao programa irá para a fila dos beneficiários.

Lembrando que o principio desse pente-fino é para realmente dar lugar as famílias que estão de extrema necessidade precisando e limpar os dados do programa deixando somente os cadastro regulares para o recebimento da verba. Todos os outros fora disso, poderão ser excluídos do programa Bolsa Família.

