Lula confirmou o pagamento do 13º do Bolsa Família para 2023? Entenda o assunto

O 13º do Bolsa Família é apenas uma das dúvidas que tem se feito presente na vida de quem recebe auxílio financeiro por meio do atual Auxílio Brasil que, em março, voltará a se chamar Bolsa Família.

Trata-se do maior programa social existente no Brasil, e são literalmente milhões de famílias que dele dependem para conseguirem cobrir custos básicos com alimentação, por exemplo.

O retorno do Bolsa Família por parte da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (Partidos dos Trabalhadores – PT), por sinal, foi uma das grandes promessas do atual presidente durante sua campanha eleitoral em 2022, o que não significa que ele irá funcionar exatamente nos mesmos moldes que o Auxílio Brasil.

Diversas mudanças foram anunciadas, e diversos temas vieram à tona conforme chegava mais perto a data da mudança. E entre e esses temas está o pagamento do 13º para as famílias beneficiárias.

O que se sabe sobre o pagamento do 13º do Bolsa Família até agora

Para os que estão atentos ao tema em questão, porém, é extremamente importante saber que ainda não houve nenhuma confirmação de Lula em relação ao pagamento de uma 13ª parcela do benefício no final do ano, ou mesmo antes de dezembro.

Ocorre, por sinal, que a discussão acerca desse tema cabe a senadores e deputados e que, de modo geral, o governo propriamente dito não tem demonstrado grande interesse em seguir com uma possível aprovação. É possível até mesmo que seja alegada falta de verba para tal iniciativa.

A dica, portanto, é que as pessoas interessadas nesse tema continuem fazendo o acompanhamento do mesmo, pois pode ser que os parlamentares e o governo surpreendam a população nas próximas semanas, em relação ao 13º do Bolsa Família.

As famílias terão ainda mais amparo financeiro

Mesmo que não venha a existir o 13º do Bolsa Família, por sinal, é importante destacar que as famílias beneficiárias terão maior amparo financeiro a partir de março.

Isso porque, como também prometido por Lula em 2022, serão repassados R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade que faça parte do núcleo familiar, além dos R$ 600 já previstos. Para que tal recebimento ocorra, porém, é imprescindível que algumas regras sejam seguidas.

As crianças devem estar frequentando a escola regularmente, por exemplo, e não podem ter nenhuma vacina atrasada na caderneta.

O Auxílio Brasil, por sua vez, iniciou seus últimos repasses no dia 13 de fevereiro, e seguirá com os pagamentos até o dia 28 do mesmo mês.

As famílias podem fazer a retirada do dinheiro nas agências da Caixa, nas Casas Lotéricas, em caixas eletrônicos e nos correspondentes do Caixa Aqui, além de poderem, também, utilizar o aplicativo Caixa Tem para movimentações.

E todas essas opções se manterão disponíveis quando o Bolsa Família voltar oficialmente, em março.

