A bebida PERFEITA para cada signo apreciar neste Carnaval;

Muitas pessoas nem imaginam, mas existe, sim, a bebida perfeita para cada signo. Aliás: com base na astrologia, é possível identificar diversos gostos e preferências de qualquer pessoa, em diversos âmbitos, e isso diz respeitos aos “comes e bebes” também.

E, nesse carnaval 2023, nada melhor do que saber exatamente qual bebida ou drink mais combina com os nativos de cada um dos 12 signos que compõem nosso horóscopo. Isso, por sinal, pode ser essencial para quem não abre mão de organizar suas próprias festas no decorrer do ano.

Assim, poderão agradar cada convidado não só com a decoração e a playlist perfeitas, mas também surpreendê-los com os sabores que realmente mais lhes agradam.

A bebida perfeita para cada signo existe, e nós podemos provar!

Para cada signo, uma bebida espetacular, que combina com seu jeito de ser e lhe agrada o paladar.

Veja, abaixo, a lista das bebidas ideais para cada signo:

1. A bebida perfeita de Áries

Para um signo considerado intenso e forte, nada melhor do que uma bebida à altura. E é claro que estamos falando da tequila. Aliás: Áries é um signo que não gosta de enrolação, e até mesmo por isso combina tanto com esse destilado, que é bebido de uma única vez, sem demora.

2. A bebida perfeita de Touro

Extremamente refinadas, as pessoas do signo de Touro buscam apreciar o bom da vida, e com as bebidas não seria diferente. O que mais combina com elas é, sem dúvidas, o vinho.

3. A bebida perfeita de Gêmeos

Os geminianos não abrem mão de uma reunião com os amigos, e de momentos agradáveis junto a algo que ajude a deixar tudo mais descontraído e relaxante. Sendo assim, é inevitável: a bebida perfeita para Gêmeos é a cerveja.

4. A bebida perfeita de Câncer

Quem é de Câncer tende a apreciar muito o álcool, e também não deixa a intensidade de lado. O que seria melhor do que um bom gin nesse caso, não é mesmo?

5. A bebida perfeita de Leão

Os leoninos não abrem mão de “ficar alegres” quando bebem, e tratam a bebida como a porta de entrada para as melhores noites e histórias que poderiam viver. Cabe à vodka ajudá-los nesse caso.

6. A bebida perfeita de Virgem

Para quem é de Virgem, é importante não passar dos limites, e sempre manter o controle sobre si mesmo. Então, na hora de beber, o ideal é beber um chopp, que é leve na medida certa.

7. A bebida perfeita de Libra

Os librianos (e as librianas) tendem à elegância e à sofisticação, não sendo à toa que a bebida desse signo é o champanhe: até mesmo o modo de servi-la é sofisticado.

8. A bebida perfeita de Escorpião

Adepto de fortes emoções e sensações, o signo de Escorpião está ligado às bebidas fortes. Entre elas, porém, a que mais combina com os escorpianos é o whisky, que é marcante como eles.

9. A bebida perfeita de Sagitário

Os sagitarianos possuem espírito aventureiro, e gostam muito das sensações que as bebidas fortes proporcionam. Para esse signo, portanto, e bebida perfeita é o absinto.

10. A bebida perfeita de Capricórnio

Os capricornianos são práticos, sem nenhum tipo de frescura, e gostam de ter conhecimento sobre o que estão ingerindo. E é por isso que a cachaça é a bebida ideal desse signo: ela é prática, e permite que a própria pessoa crie drinks seguindo seus próprios critérios.

11. A bebida perfeita de Aquário

Qualquer bebida é bem-vinda para o aquariano. Mas, se puder, ele irá direto naquela mais exótica, o que faz com que seja um signo apreciador do jagermeister.

12. A bebida perfeita de Peixes

As pessoas de Peixe muitas vezes enganam com sua aparência ligada à suavidade, e assim também é com a bebida que mais combinam com elas: o saquê.

Beba com moderação!

A bebida perfeita para cada signo pode, na verdade, ser a bebida preferida de muitos outros signos.

O importante, porém, não é quem bebe, mas sim quanto bebe: lembre-se que ter moderação é essencial.

