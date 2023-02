ALERTA GERAL para quem usa PIX! Contas estão em risco

Tendo surgido em 2020, o Pix atualmente é, seguramente, o “queridinho” dos brasileiros, no que diz respeito à qual modalidade utilizar na hora de receber ou fazer um pagamento ou transferência.

Ele alia modernidade, praticidade e rapidez, já tendo até mesmo superado as transações realizadas por débito ou por crédito. Nesse exato momento, enquanto esse artigo é lido, milhares e até mesmo milhões de pessoas estão utilizando o Pix.

O problema, porém, é que boa parte dessas pessoas pode estar com suas contas em risco, sem nem mesmo se darem conta disso.

E a leitura a seguir é voltada justamente para quem quer priorizar a segurança, evitando esse tipo de situação.

Golpes via Pix estão cada vez mais comuns

As contas de muitas pessoas que utilizam Pix podem estar em risco justamente por causa dos golpes, cada vez mais criativos, que surgem utilizando essa modalidade como isca.

Um dos mais recentes, inclusive, utiliza até mesmo o nome da instituição bancária na qual o usuário é cliente, a fim de parecer mais verídico.

Funciona basicamente dessa maneira:

O golpista faz uma ligação para a vítima, fingindo ser o consultor de seu banco, e avisando que sua conta sofreu retiradas de dinheiro após ser invadida. Tudo parece ainda por conta de o golpista em questão citar dados pessoais da vítima, dando a entender que de fato a conhece.

Por fim, é solicitada que algumas transações via Pix sejam feitas para outras contas, a fim de que os danos da invasão possam ser reparados. As tais contas informadas, porém, são de posse dos golpistas, que acabam por ficar com toda a quantia transferida, além de terem os dados pessoais da vítima, podendo utilizá-los para aplicar mais golpes, em mais pessoas.

Todo cuidado é pouco, quando se trata de algo envolvendo dinheiro

É imprescindível que quem utiliza o Pix compreenda que as instituições bancárias não entram em contato com seus clientes da forma apresentada acima, e muito menos via SMS ou WhastApp, enviando links diversos.

Em casos de invasão de conta, por sinal, dificilmente um banco iria solicitar que o usuário fizesse mais movimentações, para contas desconhecidas: trata-se de um pedido extremamente amador, mas no qual muitas pessoas, na hora do desespero, acabam acreditando.

Além disso, atualmente praticamente qualquer pessoa pode receber em seu celular uma notificação que é enviada imediatamente após a realização de qualquer entrada ou saída de dinheiro da conta.

As regras são claras:

Jamais clique em links que pareçam suspeitos, jamais movimente dinheiro para contas bancárias desconhecidas e, principalmente, mantenha a calma sempre que um possível contato de seu banco noticiar algo tão alarmante quanto uma invasão: simplesmente entre na conta no mesmo instante, a fim de verificar se realmente se trata de algo verídico.

No caso de qualquer dúvida, seja relacionada aos golpes do Pix ou à segurança da conta bancária como um todo, o indicado é sempre entrar em contato diretamente com o banco ou visitar a agência mais próxima para conversar com um gerente.

