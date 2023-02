Já tem DATA! Imposto de Renda 2023 deve ser declarado até este dia; confira

Os brasileiros que estavam preocupados com a data para a declaração do Imposto de Renda 2023 já podem respirar aliviados, pois o período oficial para que essa declaração seja feita já foi anunciado.

A Receita Federal, por sinal, manteve a extensão desse período, assim como foi feito nos últimos dois anos (2022 e 2023), e ainda dará mais tempo para que os contribuintes possam se organizar.

Vale sempre reforçar que o Imposto de Renda, em 2023 ou em qualquer outro ano, sempre tem o objetivo de fazer com que a Receita, e o governo como um todo, tenha conhecimento dos rendimentos recebidos pelo cidadão brasileiro, sendo eles tributáveis ou não.

Porém, como será explicado no decorrer dos próximos tópicos, nem todas as pessoas precisam se preocupar com esse assunto.

O período para a declaração do Imposto de Renda 2023 já é oficial

O período para que o Imposto de Renda 2023 seja declarado já foi anunciado oficialmente pela Receita Federal: ele terá início no dia 15 de março, e será finalizado somente no dia 31 de maio.

Ou seja: trata-se de um tempo consideravelmente grande, para que os contribuintes possam organizar e realizar a declaração sem pressa. Mas, claro: sempre lembrando que os escritórios de contabilidade, por exemplo, tendem a ficar a atender uma imensa demanda nessa época.

Logo, quanto antes a pessoa se organizar, melhor.

Aliás: como mencionado anteriormente, é possível notar que o prazo de declaração esse ano está maior, justamente como foi feito em 2021 e em 2022, sendo que a declaração pré-preenchida também é um fator que levou a Receita a manter tal extensão.

Trata-se de um formato mais automatizado, quase que um atalho, que o contribuinte pode utilizar na hora de declarar seus rendimentos.

Em 2021, aproximadamente 400 mil declarações foram feitas por meio dessa ferramenta, sendo que em 2022 o número cresceu para mais de 2 milhões!

Consegue utilizar tal atralho, porém, somente quem possui as categorias prato ou ouro no portal Gov.br.

Mas, afinal: quem deve declarar o Imposto de Renda em 2023?

Assim como os moldes relacionados ao prazo, as regras a respeito de quem deve declarar o Imposto de Renda 2023 também seguem o que já foi adotado em 2022.

Deve declarar, por exemplo:

Quem obteve renda tributável maior que R$ 28.559,70;

Quem se desfez de um imóvel e adquiriu outros, dentro de 180 dias;

Quem possui bens que contabilizem mais de R$ 300 mil;

Quem manteve atividades de compra ou venda na Bolsa de Valores.

Ou seja: quem recebe um salário mínimo por mês, entre outros públicos, não precisa se preocupar em declarar o Imposto de Renda.

Já quem atende aos pré-requisitos acima citados, entre muitos outros, deve se atentar ao prazo de declaração.

