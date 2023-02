Seguro-desemprego pode ser cancelado; descubra o que fazer

O seguro-desemprego é um benefício que é concedido para os trabalhadores, desde o ano de 1990, ele vem ajudando todos que acabaram perdendo o seu emprego. Isto é, o seguro em questão, possibilita que o trabalhador possa receber algumas parcelas em dinheiro durante alguns meses após sua demissão, tempo esse que ele terá para procurar outro emprego. Mas vale lembrar que isso só vale para os casos de demissão sem justa causa, portanto, confira quais os motivos podem levar o trabalhador a não receber o benefício.

De uns anos para cá, receber o seguro-desemprego ficou mais difícil

Infelizmente, nos últimos anos, muitas pessoas acabaram ficando sem emprego e, consequentemente, precisaram usar o seguro-desemprego, mas algumas acabaram se deparando com algumas situações que não permitiram que elas pudessem usufruir do benefício, por isso, é importante ficar bastante atento a todas as situações que podem ocasionar isso.

Uma vez que desde o ano de 2016, após muitas fraudes no sistema, receber o seguro ficou bastante difícil, uma vez que o Ministério do Trabalho e Emprego começou adotar um sistema chamado de ‘Mais Empregos’, ele é bastante rígido no momento de aprovar a solicitação do seguro-desemprego. A finalidade principal é evitar fraudes, para isso, ele usa um sistema de última geração.

O sistema em questão, realiza o cruzamento de informações entre os trabalhadores que perderam o emprego e com o banco de dados da Caixa Econômica Federal e da Receita Federal, a fim de detectar alguma irregularidade. Ou seja, se no cruzamento alguma informação não bater, o seguro acaba sendo bloqueado e o trabalhador precisa entrar com um recurso administrativo, caso queira mudar a situação.

Quais os principais motivos que podem levar ao cancelamento?

Há vários motivos que podem fazer com que o benefício em questão seja cancelado, mas há alguns que são os campeões da lista, como por exemplo, se o trabalhador tem outra fonte de renda que é inerente de algum vínculo de emprego, seja ele formal ou não, durante o período que ele estiver recebendo o seguro-desemprego. Se for constatado isso, ele poderá ter o benefício cancelado.

Outra prática bastante comum é o trabalhador entrar em uma empresa e pedir para que ela não assine sua carteira no momento, para que ele não venha perder ‘as parcelas’ restantes do seguro-desemprego. Todavia, se o Ministério do Trabalho e Emprego verificar que ele foi admitido em um novo emprego, ele também poderá perder o benefício em questão.

E por fim, há outro caso que ocorre bastante neste setor, que é quando o trabalhador começa a receber benefícios do INSS, como aposentadoria, por exemplo. Os únicos benefícios do INSS que podem ser usados para isso, o auxílio-acidente à pensão por morte, os demais, pode, causar o cancelamento do seguro.

