PRONATEC 2023: como se inscrever para receber auxílios e bolsas do governo?

Por meio do CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal), os brasileiros considerados de baixa renda conseguem ter acesso a dezenas de auxílios e programas por meio dos quais podem obter mais qualidade de vida. E um deles é o Pronatec.

Administrado pelo MEC (Ministério da Educação) desde 2011, quando foi criado, ele representa a oportunidade perfeita para jovens e adultos que buscam mais conhecimento e uma boa colocação no mercado de trabalho. Sendo que tais oportunidades costumam ser abertas anualmente, e em relação a 2023 não seria diferente.

Todos os detalhes sobre esse assunto, incluindo como se inscrever no Pronatec 2023, são explicados no artigo a seguir.

Do que se trata o Pronatec, afinal?

Conhecido oficialmente como Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec foi criado pelo Governo Federal com a finalidade de oferecer aos jovens e adultos cadastrados no CadÚnico a participação gratuita em cursos profissionalizantes e técnicos.

Sendo realizados tanto presencialmente quanto à distância, tais cursos preparam o participante para o mercado de trabalho, e são disponibilizados em pelo menos 900 opções, incluindo:

Construção civil;

Informática;

Administração;

Mecânica;

Turismo;

Saúde.

A oferta dos cursos do Pronatec se dá por meio da parceria com instituições de ensino privadas e públicas, que trabalhem com o ensino técnico e profissionalizante, sendo que o Senai e o Senac, por exemplo, são parceiros do governo nesse sentido.

Até mesmo universidades e institutos federais fazem parte do programa, o que faz com que as vagas sejam abertam de acordo a demanda em diferentes locais do país e, também, de acordo com o que cada instituição tem para oferecer no momento.

Vale ressaltar, ainda, que os inscritos conseguem obter bolsa e auxílio, a fim de que frequentem o curso escolhido até o final sem que precisem se preocupar com os custos relacionados à alimentação, ao transporte e ao material didático.

Como se inscrever para as oportunidades do Pronatec em 2023

A principal regra que deve ser seguida por quem tem interesse em uma das vagas do Pronatec em 2023 é estar inscrito no CadÚnico.

Afinal, as vagas em questão são destinadas às pessoas de baixa renda, e é justamente por meio do CadÚnico que o governo consegue identificar tais pessoas, a fim de lhes fornecer os devidos auxílios e programas aos quais possam ter direito.

Outro passo importante é se atentar a toda e qualquer publicação que for feita no site oficial (www.portal.mec.gov.br/Pronatec) no decorrer dos próximos meses, a fim de identificar todas as vagas abertas em cada região e, assim, seguir as orientações para a inscrição propriamente dita.

Lembrando que, quando abertas, as inscrições do Pronatec são completamente gratuitas.

Qualquer pessoa que tenha dúvidas sobre a participação neste programa, de modo geral, pode ligar no 121, ou se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo.

