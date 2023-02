Consignado do INSS ficará mais rígido em 2023; quem não se adaptar a esta mudança ficará de fora

O empréstimo consignado do INSS é uma das modalidades mais conhecidas e usadas em todo território nacional, por conta de sua confiabilidade e margens altas, uma vez, que a modalidade de empréstimo garante uma inadimplência de praticamente 0%, já que o desconto é feito diretamente na folha de pagamento dos segurados, portanto, não há como não pagar. Mas agora, para ficar ainda mais seguro, o INSS tornou obrigatória uma medida para todos que querem realizar o empréstimo, entenda.

Caso não cumpra isso, o segurado não poderá realizar o empréstimo

Agora, todos os empréstimos feitos por segurados do INSS, irão de maneira obrigatória, passar por uma biometria, para que apenas posteriormente a isso, eles venham ser liberados. E as instituições financeiras têm um prazo para se adequarem à nova regra. Isto é, se após 60 dias elas não se adaptarem, elas poderão ser descredenciadas e não poderão mais operar na modalidade de crédito citada.

As novas regras com todas as instruções previstas, foram publicadas no último dia 13 de Fevereiro, no Diário Oficial da União. O documento em questão, é bem parecido com outro que foi publicado pelo INSS no último mês de Novembro, mas com algumas mudanças pontuais. O texto em questão faz algumas ponderações acerca dos sistemas de efetivação dos contratos dos consignados.

Isto é, os bancos podem usar o seu próprio sistema de biometria, caso exista, todavia, eles devem seguir alguns parâmetros que serão definidos pelo INSS antes. Lembrando que o documento anterior tinha o prazo de aplicação que já terminou, foi até a primeira quinzena do ano de 2023, agora, este novo documento, prorroga por mais 60 dias a fim dos bancos se adaptarem.

Na prática, como isso irá funcionar?

É bastante simples, os bancos só poderão de fato efetivar o contrato de empréstimo, no momento que houver a confirmação da biometria de cada pessoa, a fim de confirmar que realmente é ela que está ali presente. Ou seja, é um sistema a mais de segurança. Mas isso não irá isentar a obrigatoriedade da apresentação de um documento com foto e do CPF.

“A utilização da tecnologia em abril representa um marco na segurança dos dados operacionalizados pelo INSS, bem como pelas entidades consignatárias, que terão um tempo razoável para adaptação dos termos e adequações dos sistemas interligados com o INSS e a Dataprev”, pontua o coordenador do IBDP, Gabriel Jotta.

Vale salientar que atualmente a margem de crédito consignado para os segurados do INSS é de 45%, sendo que desses 45%, apenas 35% pode ser usado para empréstimos. Portanto, a margem é a mesma, mas quando o salário muda, o valor aumenta.

