Bolsa Família vai começar do zero em março? Entenda o pente-fino do Cadastro Único

Embora muitos já tenham chamado o programa de transferência de renda vigente de Bolsa Família desde que o atual presidente Lula tomou posse, mas a verdade é que o antigo programa, instituído pelo Ex-presidente Jair Bolsonaro havia sido prorrogado por mais 60 dias, para dar tempo ao atual Governo de reformular o novo Bolsa Família, que passa a vigorar de março em diante, com novas regras e uma admissão mais rígida, a fim de evitar possíveis fraudes. Por isso, confira tudo o que irá mudar a partir do mês de março.

Serão investidos cerca de R$ 2,4 bilhões no Programa Bolsa Família

Todas as mudanças inerentes ao programa Bolsa Família, serão comandadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e de acordo com o ministério citado, neste ano de 2023, o programa terá um investimento superior a 2 bilhões de reais, lembrando que a maior parte do valor é de um cofinanciamento a estados e municípios.

Lembrando que até o término desse ano, todo o cadastro do Bolsa Família será revisado, cerca de 5 milhões de famílias que contém apenas um membro, serão convocadas para ir presencialmente atualizar os seus dados cadastrais, uma vez que segundo a avaliação do Governo, é nessa parcela dos beneficiários que há o maior índice de fraudes causadas ao programa, há casos de beneficiários que recebem até 9 salários mínimos.

“O objetivo dessa iniciativa é abrir a porta e dar as mãos aos mais pobres, incluir quem está de fora e corresponde aos critérios e excluir quem está recebendo irregularmente. Quem realmente precisa da transferência de renda não será desligado”, salientou o ministro responsável.

O pente-fino irá começar quando?

O pente-fino visa combater todas as fraudes presentes no cadastro do Bolsa Família, como salientado, principalmente das famílias que são formadas por apenas uma pessoa, já que há a suspeita que essas famílias tenham se ‘desmembrado’ para receber mais de um benefício em questão, ao todo, são mais de 5 milhões de famílias unipessoais, o número assusta.

E todas elas, entre o mês de março e dezembro deste ano, serão chamadas pelas suas respectivas prefeituras para atualizarem o cadastro, lembrando que o beneficiário só deve ir de modo presencial após ser convocado. A convocação em questão pode ocorrer de várias maneiras, como por SMS ou mensagem no extrato do Bolsa Família.

Outra aposta do Governo Federal, é que não precisará convocar todas essas famílias, uma vez que eles estão tentando conscientizá-las que o melhor a se fazer, é de maneira voluntária se desligarem do programa. Todavia, se isso não for feito, irá acontecer o desligamento compulsório.

