Cancelamento do Cadastro Único será feito pelo aplicativo; saiba quem deve ser afetado

Atualmente, o programa Bolsa Família é o maior benefício de transferência de renda que há, pois ele abrange todo o território brasileiro, território esse que possui dimensões de um continente. O Bolsa Família atende cerca de 20 milhões de brasileiros, mas infelizmente, desses 20 milhões, calcula-se que cerca de 2,5 milhões estão inscritos de maneira irregular no Cadastro Único, é um número lamentável, pois representa mais do que 10% do total. Com o intuito de virar essa página, o Governo irá lançar uma função no CadÚnico que possibilitará que de maneira voluntária, famílias irregulares se desliguem do programa, entenda.

O Governo espera que as famílias irregulares se desliguem de maneira voluntária

Uma grande conscientização está ocorrendo por parte do Governo Federal, a fim de incentivar que as famílias que sabem que estão no programa mas de modo irregular, se desliguem dele, uma vez que elas acabam tirando a oportunidade de outras famílias que realmente precisam entrar dentro do Bolsa Família.

Atualmente, cerca de 2,5 milhões de pessoas estão recebendo o benefício de maneira irregular, a estimativa é que a maioria seja das famílias formadas por apenas uma pessoa, que decidiram fazer isso para aumentar o valor do benefício em questão. Por isso, as prefeituras devem chamar até o final do ano cerca de 5 milhões de beneficiários para que ocorra a atualização do cadastro.

Mas quem quiser pode fazer o desligamento voluntário por intermédio do aplicativo do Cadastro Único, a novidade foi anunciada, contudo, ainda não foi divulgado quando ela entrará em vigor. Isso irá ajudar aquelas pessoas que estão com vergonha pela fraude e preferem fazer isso de modo voluntário e não compulsório.

O desligamento poderá ser feito pelo aplicativo do Cadastro Único

Isso irá ocorrer porque como todos sabem, o CadÚnico é a porta de entrada para todos os benefícios sociais do Governo, no momento do cadastro, sua situação socioeconômica é analisada e o cadastro destinado para cada pessoa para programas sociais que elas se enquadram. Portanto, a fraude acaba ocorrendo nesse momento.

E isso foi constatado pois houve um grande aumento no número de famílias unipessoais, e gerou uma dúvida: Como com a crise que o país passa, as pessoas estão indo morar sozinhas? Portanto, foi feito um estudo e foi afirmado isso, que na verdade, o que estava ocorrendo era o desmembramento das pessoas.

Mas agora elas poderão ter duas possibilidades, a primeira é cancelar sua inscrição no CadÚnico a fim de serem retiradas da folha de pagamentos do Bolsa Família ou então, atualizar o seu cadastro da maneira correta a fim de serem remanejadas para programas sociais que elas se enquadrem. O processo deverá ser feito entre março e dezembro deste ano.

