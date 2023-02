Alerta geral pra quem recebe benefícios no Caixa Tem; confira

Apesar de atualmente ser indispensável para milhões de pessoas, você deve se lembrar que o uso do aplicativo Caixa Tem é bastante recente, não é mesmo? Pois bem, criado ainda em 2020, o aplicativo logo se tornou popular devido os pagamentos do Auxílio Emergencial, que eram realizados através dele.

Além deste, outro benefício social é também recebido através do app: o Auxílio Emergencial/Bolsa Família. São milhões de usuários que podem não só conferir quando os valores são liberados, mas também movimentar o dinheiro quando este cai na conta, tudo isso de acordo com um calendário de pagamento já estabelecido pelo governo federal.

No entanto, apesar de toda a importância do aplicativo, é mais comum do que se pensa o esquecimento das senhas e, portanto, ter dificuldades para acessar respectiva conta. A notícia é que não é tão difícil assim recuperar logo esse acesso.

Aplicativo Caixa Tem

Como se sabe, o aplicativo Caixa Tem foi criado e disponibilizado pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), com o objetivo de disponibilizar uma conta digital para os beneficiários sociais do governo federal, como o Bolsa Família e o auxílio emergencial.

Com o Caixa Tem, os beneficiários passaram a poder receber e movimentar o dinheiro dos programas sociais de forma digital, sem precisar ir a uma agência bancária e, até mesmo, enfrentar filas gigantescas para conseguir sacar algum valor.

Além de tudo, o aplicativo também permite realizar outras transações, melhorando ainda mais a experiência do usuários, tais como pagamentos de contas, recargas de celular, transferências entre contas Caixa e demais instituições financeiras, entre outras funcionalidades.

Foi durante a pandemia de Covid-19 que o Caixa Tem foi amplamente utilizado para o pagamento do Auxílio Emergencial, um programa de transferência de renda direta criado pelo governo federal para ajudar as pessoas mais vulneráveis economicamente durante a crise sanitária e buscar mitigar as consequências econômicas causadas pela pandemia.

Passo a passo de como recuperar o acesso ao aplicativo

Vivemos em uma era em que as senhas são utilizadas para praticamente tudo, sobretudo no mundo digital e, com tantos aplicativos e serviços que exigem esse código, é fácil perder o controles e acabar esquecendo ou confundindo as informações de acesso.

Nesse sentido, caso a senha utilizada para acessar o aplicativo Caixa Tem seja perdida ou esquecida, para recuperar o cadastro pode dar dor de cabeça ao usuário, no entanto, o procedimento pode ser realizado em formato remoto e, na verdade, de forma bem simples.

Para recuperar a senha de acesso do Caixa Tem, confira o passo a passo listado abaixo:

Abra o seu aplicativo Caixa Tem;

Digite o seu CPF como de costume e, em senha, vá em “Recuperar senha”;

Digite novamente o seu CPF e toque em “Continuar”;

Feito isso, o próprio aplicativo enviará as instruções de recuperação de senha através do e-mail cadastrado;

Abra o seu e-mail e clique em “Link para redefinir credenciais”;

Agora você já poderá criar uma nova senha, que deverá possuir seis dígitos numéricos;

Vá em “Continuar” para concluir o processo.

Com a nova senha definida, agora você já poderá acessar o aplicativo Caixa Tem através do CPF e nova senha. No entanto, caso o problema seja bloqueio do acesso, os passos a se seguirem são os seguintes:

Abra o seu aplicativo Caixa Tem;

Digite o seu CPF e senha de acesso;

Vá em “Liberar Acesso” e clique no link de encaminhamento para o WhatsApp;

Envie os documentos necessários e aguarde o desbloqueio, que pode demorar até 48h.

Caso nenhum dos passos resolva o problema em questão, é necessário se encaminhar para uma agência do banco Caixa.

