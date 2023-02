Família de outros NIS terão direito a receber Bolsa Família em fevereiro

Além da antecipação do calendário de fevereiro que, devido ao período de Carnaval, o governo adiantou o início dos pagamentos do Bolsa Família aos beneficiários, existe um outro caso em que outras famílias poderão receber o benefício mais cedo do que o inicialmente previsto.

A medida de antecipação foi autorizada pelo atual presidente da República, Lula da Silva (PT), a Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição responsável por fazer o repasse dos pagamentos dos benefícios sociais aos beneficiários cadastrados em seus respectivos programas de governo.

Dessa forma, a parcela de fevereiro do Bolsa Família poderá ser sacada antes por conta das chuvas que vêm atingindo milhares de famílias em situação de risco em alguns locais desde o começo deste ano.

Antecipação do calendário

O pagamento das parcelas do Bolsa Família referentes ao mês de fevereiro já começaram a ser pagos nesta última segunda-feira (15) aos beneficiários de NIS final 1 juntamente com o Auxílio Gás, com valor equivalente ao total do custo médio do botijão de gás de 13 kg. Dessa forma, de acordo com dados do governo federal, serão quase 22 milhões de famílias beneficiárias distribuídas em 5.570 municípios brasileiros.

O calendário de pagamento do Auxílio Brasil/Bolsa Família de fevereiro segue até o dia 28 de acordo com o valor mínimo transferido atualmente aos beneficiários, que é de R$ 600. Confira as datas de acordo com o número final do NIS:

13 de fevereiro (antecipado para o dia 11/02): NIS final 1

14 de fevereiro: NIS final 2

15 de fevereiro: NIS final 3

16 de fevereiro: NIS final 4

17 de fevereiro: NIS final 5

22 de fevereiro (antecipado para o dia 18/02): NIS final 6

23 de fevereiro: NIS final 7

24 de fevereiro: NIS final 8

27 de fevereiro (antecipado para o dia 25/02): NIS final 9

28 de fevereiro: NIS final 0

Dessa forma, de acordo com o calendário de pagamento vigente, os beneficiários de NIS final 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 terão seu auxílio antecipado em decorrência das festividades de Carnaval, já os demais beneficiários (NIS final 7, 8 e 0) não contarão com nenhuma antecipação e poderão movimentar o valor a partir do dia 23 de fevereiro.

Pagamento do Bolsa Família liberado para famílias de outros NIS

Como se sabe, janeiro costuma ser um período do ano em que a população mais carente sofre com as consequências das chuvas fortes, que causam tragédias como deslizamentos de terra e alagamentos. Por esse motivo, o governo federal liberou uma medida que poderá ajudar as famílias afetadas com as chuvas de começo de ano.

Dessa forma, famílias beneficiárias do Bolsa Família que moram em determinada área afetada poderá movimentar o auxílio bem mais cedo, que já pode ter sido depositado em conta Caixa, como de costume.

Para saber se o valor antecipado já foi liberado para as famílias que estão passando por essa situação, independente do número final do NIS, basta conferir o aplicativo da conta Caixa Tem, que indicará saldo caso o dinheiro já esteja disponível.

Além destes, é válido ressaltar também que, como mencionado, quase todo o calendário de pagamento do Bolsa Família foi também antecipado em decorrência dos feriados de Carnaval, quarta-feira de cinzas e também pelo fato de o mês de fevereiro ser mais curto que os demais, contando apenas 28 dias.

