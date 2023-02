Serviço dos Correios deixa a conta de luz mais barata; veja como

Boa notícia! Já imaginou economizar uma boa grana na fatura de energia elétrica e ainda ajudar o meio ambiente com isso? Agora é possível utilizar em qualquer residência uma energia limpa oriunda de painéis solares e pagar muito pouco por isso! Através de uma parceria dos Correios com uma startup de energia limpa é possível contratar o serviço pagando menos e ganhando mais.

Pague menos na conta de luz

Sem sombra de dúvidas a fatura de energia elétrica é uma das contas fixas que mais drenam o salário dos brasileiros. Os Correios em parceria com a empresa mineira Juntos Energia – oferece aos moradores da região a possibilidade de obterem energia limpa – oriunda de painéis solares por preços super acessíveis.

A grande diferença entre as demais empresas do ramo, é que a Juntos Energia promove uma distribuição local e não uma instalação individual. Ou seja, os contratante migram a sua instalação das hidrelétricas para fazendas locais que têm grandes painéis solares.

Portanto, é uma linha bem interessante! Há um produtor de energia solar, que oferece parte dessa energia para pessoas comuns e dessa maneira todos saem ganhando! Há economia de energia e redução o CO2 no planeta. Lembrando que não é necessário que o contratante adquira qualquer equipamento especializado em captação de energia solar.

Todos saem ganhando! Visto que a empresa responsável irá diminuir gradativamente os seus custos com os painéis solares e manutenção – o contratante irá obter uma energia totalmente limpa e pagamento pouco. E o melhor: o meio ambiente ainda sai ganhando. Proposta melhor não há.

Leia mais: Como ter DESCONTO na sua conta de energia elétrica

Como contratar? De fato é barato?

Embora muitos brasileiros se preocupem com o meio ambiente. É impossível negar que o valor total para a instalação de painéis solares para obter energia limpa é bem elevado. Por mais cuidadosos que sejam com o meio ambiente, nem todos podem aderir. Entrementes, Pessoas Físicas e Jurídicas que moram em Minas Gerais podem migrar!

Com o auxílio do Correios – surgiu essa grande parceria e é possível solicitar o serviço em qualquer agência dos Correios local. Lembrando que é necessário apresentar documento original com foto. Os contratantes devem pagar valores superiores a R$ 150 mensais e não podem participar de programas do Governo Federal de redução no valor da energia.

Após a conclusão do cadastro – o pedido de ligação da energia limpa na residência do contratante é realizado e os técnicos responsáveis vão até o local informado para dar início a migração. Lembrando que é possível consultar os valores economizados na fatura de energia elétrica realizando uma simples simulação no site oficial juntosenergia.com.br/lp/correios.

Portanto, a modalidade é tendência no país e espera-se que nos próximos anos a ideia surja em outros estados mais populosos do país. Neste caso, menos é mais!