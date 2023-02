Sacar o Bolsa Família sem cartão: veja o passo a passo para conseguir

Boa notícia! Os repasses referentes ao Bolsa Família deste mês de fevereiro já vão começar! Entrementes, alguns beneficiários acabaram perdendo o cartão ou algo semelhante. Com isso, surge a dúvida: é possível sacar o repasse sem o cartão? Veja logo mais o passe a passo completo de como sacar o benefício sem cartão e faça agora mesmo.

Bolsa Família 2023

Os repasses referentes ao Bolsa Família deste mês já irão começar. Sempre nos últimos dias úteis do mês – o cronograma é feito com base no número do NIS. Lembrando que o calendário foi antecipado – em razão do feriado de carnaval.

Neste mês o valor pago será de R$ 700 para algumas pessoas. Isto é, porque o valor fixo ficou mantido em R$ 600 com adicional de R$ 100 referente ao Vale-Gás. Auxílio pago aos brasileiros a fim da aquisição do botijão de gás de 13kg.

Lembrando que o Vale-Gás é pago a cada dois meses – com base no valor médio nacional do botijão de 13kg. Portanto, os brasileiros que não estão com débitos referentes ao consignado Auxílio Brasil – hão de receber o benefício no valor total de R$ 700.

Os novos valores com adicionais de R$ 150 ainda não começaram a ser pagos. Apenas no próximo mês deverão estar ativos e nas respectivas contas dos seus beneficiários – lembrando que famílias que têm integrantes entre zero e seis anos vão receber adicional de R$ 150/mensal per capita.

Portanto, veja abaixo o passo a passo completo de sacar o benefício sem o cartão. Lembrando que é necessário estar com o celular em mãos.

Leia mais: Bolsa Família antecipado de fevereiro: consulte se você vai receber

Saiba com sacar o bolsa família sem cartão

Formalmente é necessário apresentar o cartão Bolsa Família no momento do saque. Com ele o titular deve estar com algum documento que comprove a sua identidade. Como RG ou CNH. Entrementes, caso não seja possível usar o cartão para isso é possível sacar usando o aplicativo Caixa Tem.

Faça o download do aplicativo Caixa Tem e realize seu login (caso já tenha o app instalado, desconsidere esse passo);

Vá até a agência local para a realização do saque;

No caixa eletrônico escolha a opção saque sem cartão;

No aplicativo, escolha a opção Saque e Gerar código para saque;

Digite no caixa eletrônico o código que apareceu no visor do celular e logo em seguida o CPF;

Pronto! Com esses simples passos é possível realizar o saque sem cartão. O código gerado é temporário – com validade de apenas 60 minutos. Desse modo, caso haja um imprevisto e não seja possível usar o código dentro desse período, será necessário gerar um novo código.

Observação: os beneficiários podem gerar o código em casa e ir até um caixa eletrônico para a realização dos passos. Entrementes, isso tem que ser feito dentro de 60 minutos.