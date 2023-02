R$ 300 a mais no Bolsa Família tem data LIBERADA pelo governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já informou o que todos brasileiros que recebem o auxílio do programa Bolsa Família gostaria de saber, a data foi liberada no valor extra de R$ 300,00. Logo após voltar de uma viagem dos Estados Unidos ele afirmou com certeza que em março começa.

Essa parcela é referente ao pagamento extra no valor de R4 150 para cada filho de 0 até 6 anos, lembrando que esse pagamento tem limite de 2 filhos por família. Ou seja, com isso, a família que possui 2 filhos com até 6 anos pode chegar a receber do governo o valor de R$ 900 (600 que é o valor original mais R$ 300 se caso houver 2 crianças).

Pagamento atualizado irá acontecer em março

Wellington Dias, que é o Ministro do Desenvolvimento Social afirmou que os pagamentos atualizados do programa Bolsa Família, ou seja, o pagamento junto com o valor extra vai começar no mês de março, pois ainda a equipe petista precisa fazer alguns ajustes para conseguir conceder esse benefício a todos.

Se caso não houver nenhum imprevisto nos acontecimentos e tudo ocorrer da maneira que a equipe petista está planejando, logo no meio do mês de março esse novo pagamento já pode iniciar.

Pagamento do bônus

Atualmente, com os acontecimentos mais recentes, o ministro falou que deseja pagar essa parcela extra a partir do dia 20 de março, ou seja, a partir desse dia pode acontecer os novos pagamentos do Bolsa Família. Toda família que tem cadastro no CadÚnico e está dentro das regras e com o cadastro atualizado serão contempladas com esse valor extra.

Segundo o governo, fica desta maneira:

Famílias que não tem filhos menores de 6 anos: recebe R$ 600

Famílias que tem 1 filho menor de 6 anos: recebe R$ 750

Famílias que tem 2 filhos menores de 6 anos: recebe R$ 900

Pente-fino do Bolsa Família

Para quem se lembra, logo no início do mês de fevereiro o governo solicitou que a equipe fizesse o pente-fino nos cadastros do Bolsa Família, para assim poder fazer uma análise com todos os cadastros e tirar os que estão irregulares.

Quando a equipe foi fazer essa revisão foi constatado que cerca de 2,5 milhões cadastrados mostraram irregularidades e mais de 16 milhões precisava atualizar seus dados, no entanto, ainda não houve um grande corte de massa nesse programa social.

