Abono do Pis/Pasep esquecido: você pode ter direito a parte dos R$ 357,9 milhões

É hoje, quarta-feira, 15/02, que irá começar o pagamento do abono PIS/PASEP para mais de 22,9 milhões de trabalhadores que foram constatados que serão beneficiados ao saque do abono, lembrando que é referente ao ano de 2021. E quem esqueceu de fazer saque nos outros anos, esse ano também terá direito de sacar esses valores esquecidos.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, no ano de 2022, cerca de 399,9 mil beneficiários esqueceram de realizar o saque do abono e assim acumulou um total de R$ 357,9 milhões.

Saque do abono

Para todas as pessoas que tem direito de realizar o saque pode sacar o dinheiro conforma a liberação desses valores, ou seja, esses pagamentos irão ocorrer conforme o mês de nascimento do trabalhador, então os primeiros serão quem nasceu em janeiro e fevereiro, e assim por diante.

Mas como saber se você tem direito ao saque? É necessário a pessoa fazer uma consulta no portal.gov.br ou até mesmo pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (disponível para download no play store, para Android e iOS), lá a pessoa consegue analisar o dia do pagamento.

Os valores de saques serão variados entre R$ 108,50 que é o mínimo por 1 mês trabalhado, ou chegar no máximo de R$ 1.302 referente aos 12 meses trabalhados em 2021.

22,9 milhões de pessoas trabalharam de CLT em 2021

Ao total são 22,9 milhões de trabalhadores que atuaram de carteira assinada no ano de 2021, cerca de 20, 4 milhões é referente a iniciativa privada, que no caso eles recebem o PIS que é pago pelo banco da Caixa Econômica Federal, já o restante 2,5 milhões é referente aos servidores públicos, militares, empregados de estatais que recebem o Pasep pelo Banco do Brasil.

Se você é uma das pessoas que não realizaram o saque ano base de 2020, saiba que pode fazer a solicitação da reemissão no calendário de pagamento de 2023. Para quem ainda não sabe, essa solicitação pode ser feita pelo administrativo dos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, pode ligar no número 158 ou por e-mail: [email protected] (no lugar da sigla “uf” é preciso substituir pela sigla do seu estado).

Calendário PIS

Nascidos em janeiro – pagamento dia 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro – pagamento dia 15 de fevereiro

Nascidos em março – pagamento dia 15 de março

Nascidos em abril – pagamento dia 15 de março

Nascidos em maio – pagamento dia 17 de abril

Nascidos em junho – pagamento dia 17 de abril

Nascidos em julho – pagamento dia 15 de maio

Nascidos em agosto – pagamento dia 15 de maio

Nascidos em setembro – pagamento dia 15 de junho

Nascidos em outubro – pagamento dia 15 de junho

Nascidos em novembro – pagamento dia 17 de julho

Nascidos em dezembro – pagamento dia 17 de julho

Calendário Pasep

Final de inscrição 0 – pagamento dia 15 de fevereiro

Final de inscrição 1 – pagamento dia 15 de março

Finais de inscrição 2 e 3 – pagamento dia 17 de abril

Finais de inscrição 4 e 5 – pagamento dia 15 de maio

Finais de inscrição 6 e 7 – pagamento dia 15 de junho

Finais de inscrição 8 e 9 – pagamento dia 17 de julho

