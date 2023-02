Quem sofre com problema no coração tem direitos no INSS; veja quais

Boa notícia! Dentre o grupo de possíveis segurados do INSS – os portadores de doenças cardíacas estão listados. Entrementes, nem todos os problemas no coração dão direito ao benefício. Sendo necessário acompanhar a lista de perto a fim de saber acerca dos direitos. Existem dois tipos de auxílios: o dado por doenças temporárias e permanentes. Veja abaixo onde encontra-se classificado e como fazer o requerimento do benefício.

Tipos de auxílios

O auxílio-doença é dado em casos que o trabalhador é segurado e por algum motivo precisa passar algum tempo parado em razão de algum tratamento a fim de curar ou amenizar o seu problema no coração. Entretanto, o trabalhador possui aptidão e capacidade para continuar os trabalhos normalmente.

Entrementes, os segurados que têm doenças no coração graves: podem pedir o auxílio-permanente, ou seja, por invalidez. Que é dado aos beneficiários que não conseguem trabalhar de maneira alguma – em razão de seu problema no coração. Lembrando que os tipos de doenças no coração graves são:

Miocardiopatia;

Arritmia cardíaca;

Cardiopatia isquêmica;

Cardiopatia hipertensiva

Cardiopatia congênita;

Valvopatia;

Portanto, as cardiopatias consideradas graves estão na lista de doenças que o INSS garante o pleno direito à aposentadoria. Desse modo, é necessário que através de documentos e laudos médicos o trabalhador comprove que não pode realizar atividades remuneradas em razão da sua condição.

Lembrando que no caso desta condição – o segurado é dispensado da carência regular exigida para liberação da aposentadoria. Caso o beneficiário necessite de cuidado de terceiros – valor da aposentadoria pode ter um aumento de 1/4 do seu valor.

Como solicitar o auxílio-invalidez?

Também conhecido como aposentadoria por invalidez – benefício possui algumas etapas para o seu pleno requerimento. Podendo ser realizado os primeiros passos através do celular ou computador. É necessário que o beneficiário tenha uma conta no site do Governo Federal e faça login no site Meu INSS.

Indo até a aba de serviços e perícias. Iniciando o requerimento da aposentadoria por invalidez. Respondendo o questionário vigente que aparecerá e anexando os documentos. Em até 30 dias haverá um feedback no e-mail cadastrado acerca do procedimento e próximos passos.

Somente após a perícia médica do INSS o trabalhador conseguirá ter direito ao benefício. Lembrando que em alguns casos entregar o processo e trâmites nas mãos de algum advogado pode alavancar a ação – mas não há nada garantido.

Visto que todo e qualquer trabalhador pode tranquilamente realizar a petição através das vias citadas acima. Neste ano as filas do INSS para requerimentos estão lotadas – entretanto, o Governo Federal já está estudando maneiras de amenizar isso e começar a liberação de benefícios.

Entrementes, é necessário enviar um único requerimento. E se possível, anexar todos os documentos – corretos. Com o nome do titular, etc. A fim de que no momento que o requerimento seja aberto – não falte nenhuma outra informação e não fique preso no meio do caminho.