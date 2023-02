ÓTIMA notícia para quem recebe do INSS; antecipação CONFIRMADA

Para todos os segurados do INSS, há uma novidade que está agradando a todos, isto é, o valor do benefício será adiantado, a fim de se adequar com os expedientes bancários que irão ocorrer neste mês. Todos concordam que fevereiro é um mês bastante atípico, uma vez que ele possui apenas 28 dias, além disso, também haverá as comemorações do carnaval, que irão ocorrer no dia 20 e 21 deste mês em questão, todavia, não terá expediente bancário nos dias citados, por conta disso, os repasses também precisarão ser adiantados, entenda.

O cronograma deste mês será bastante diferente

Este mês é bastante diferente dos demais, a maioria dos outros meses, os segurados recebem por volta do dia 25 de cada mês, mas neste mês, o cronograma acabou sendo adiantado. Via de regra, os pagamentos ocorrem na última semana útil de cada mês e dura até a primeira semana útil do mês seguinte, e vai variar de acordo com o tipo de benefício de cada beneficiário.

O cronograma é dividido em dois grandes grupos, primeiros, das pessoas que recebem até um salário mínimo, posteriormente, daquelas pessoas que recebem valores superiores ao do piso salarial, por conta disso, o período para o recebimento tende a ser mais longo. Por conta do número exorbitante de pessoas que precisarão receber o benefício, o cronograma acabou sendo adiantado.

Para resolver a situação citada, o INSS organizou o seu calendário, assim, os repasses para os segurados irão começar no dia 17 de fevereiro e o último dia de pagamento irá ocorrer no dia 7 de março. Caso a pessoa queira saber o dia exato que ela irá receber o pagamento, basta acessar o aplicativo do Meu INSS.

Informações inerentes ao salário

O calendário de pagamentos do INSS, usa como base, o último dígito do benefício de cada beneficiário, o número em questão pode ser observado no cartão que o usuário usa para saque, após isso, o benefício é realizado diretamente para a conta do segurado. Mas para obter informações mais precisas, como salientado, pode usar o aplicativo do Meu INSS.

Lembrando que terá algumas novidades inerentes ao salário mínimo, que nos próximos meses pode mudar o seu valor e acabar beneficiando milhares de pessoas. Atualmente, o salário é de R$ 1.302, todavia, aumentando, ele ir ter o valor de R$ 1.320, um aumento de R$ 18 em relação ao valor atual.

O aumento pode parecer pouco, à primeira vista, mas aos cofres públicos – sem considerar as empresas privadas – o aumento em questão representa um impacto de quase R$ 5 bilhões. Mas mesmo assim, como foi uma das promessas de campanha do presidente Lula, isso deverá se concretizar.

