Data de saque do PIS/Pasep 2023 foi alterada? Por que o trabalhador terá que esperar

Começou! Os primeiros repasses referentes ao PIS/Pasep 2023 irão começar nesta próxima quarta-feira, 15. Entrementes, alguns trabalhadores vão ter que esperar para receber os repasses referentes aos abonos. Isto porque uma pequena regra foi alterada e acabou afetando milhões de brasileiros. Veja abaixo o que mudou e quais serão as datas.

PIS/Pasep será adiado?

Sim! O calendário oficial já foi divulgado há algum tempo e muitos não entenderam acerca das datas. Lembrando que no ano de 2022 os repasses aconteceram entre os meses de fevereiro e março. Entrementes, neste ano de 2023 os repasses sofreram um pequeno ajuste – e irão acontecer entre os meses de fevereiro e julho.

Com isso, o cronograma de repasses referente ao abono salarial PIS/Pasep hão de ter duração de seis meses de pagamentos. Em contraste com o ano passado. Dessa maneira, os trabalhadores serão afetados visto que o prazo entre os repasses aumentou.

Nos últimos anos vários benefícios foram antecipados em razão da crise sanitária que o Brasil e o mundo estava vivendo. Isto é, a covid-19. Neste ano de 2023 praticamente todos os países tiveram o vírus controlado e com isso, as atividades econômicas voltaram ao normal.

No Brasil benefícios como o 13° salário dos aposentados e pensionistas também voltou as suas datas originais. Bem como os repasses do FGTS, etc. Desse modo, o PIS/Pasep 2023 regressou as datas normais. Embora muitos trabalhadores tenham sido afetados – é verdade que é um bom sinal.

Representando que o Brasil já está voltando a sua normalidade e que aos poucos os sintomas e consequências da pandemia ficarão para trás – apenas marcada na história. Abaixo você poderá ver o calendário atualizado do PIS/Pasep 2023.

Repasses PIS/Pasep 2023 são atualizados

Todos os anos os repasses são atualizados com base no salário-mínimo vigente. Por enquanto, o salário-mínimo é de R$ 1.302. O trabalhador precisa ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano base (2021) a fim de ter direito ao PIS/Pasep deste ano de 2023.

Caso contrário – não poderá realizar o saque do benefício. O beneficiário precisa estar com os dados atualizados nos órgãos responsáveis (RAIS/e-Social) e estar cadastrado por pelo menos cinco anos nos programas de abono salarial.

Desse modo, o trabalhador irá receber o equivalente a R$ 108,50 por mês trabalhado em 2021. Caso tenha completado os 12 meses – receberá o valor completo do salário-mínimo.

É válido ressaltar que o PIS (Programa de Integração Social) é o abono repassado aos funcionários privados e é gerenciado pela Caixa Econômica Federal. Em contrapartida, o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é pago aos trabalhadores de órgãos públicos e é gerenciado pelo Banco do Brasil.