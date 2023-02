Alô, TRABALHADOR! Salário-família de R$ 225,88; entenda como funciona

Começo do ano chega e com ele várias contas também entram na lista, como IPVA, IPTU, material escolar para crianças e muito mais. Por isso, neste período, obter um dinheiro extra em seu salário seria algo ideal, para que a renda principal não venha ser tão prejudicada. Pensando nisso, existe um benefício chamado de salário-família, que pode ajudar os trabalhadores nesse momento tão difícil que a maioria passa. E por mais que o valor seja de apenas R$ 225,88, já ajuda bastante, principalmente se for apenas para comprar o material escolar das crianças, entenda como funciona.

Como funciona o salário-família?

Basicamente, o trabalhador que tem direito a solicitá-lo, consegue um valor a mais para usá-lo como quiser. Mas geralmente, o valor é usado para os próprios filhos ou contas pontuais, como IPVA. Para que o usuário tenha direito, é necessário que ele ganhe até R$ 1.655,98. Desse modo, ele irá conseguir receber R$ 56,47 por cada filho, mas há um limite de R$ 225,88 por trabalhador.

E além do que foi citado, há outros critérios que devem ser seguidos à risca para que o trabalhador tenha direito ao benefício. Como ser baixa renda, ter CLT e possuir filhos com idade inferior a 14 anos, caso tenha deficiência, a idade pode ser alterada. Lembrando que trabalhadores avulsos e empregados domésticos também podem receber o valor.

No caso dos segurados do INSS, também é possível acumular mais de um benefício, por exemplo, se você possui o auxílio-doença ou salário-maternidade, ainda consegue solicitar o salário-família, para complementar a sua renda. E outros segurados também podem gozar dos benefícios, como os aposentados.

Como realizar a solicitação do salário-família?

O processo para solicitar o salário-família pode ser um pouco diferente dependendo de quem está solicitando. Isto é, caso a pessoa esteja sob o regime CLT, o benefício em questão deverá ser solicitado na própria empresa. Mas nos casos dos trabalhadores avulsos, a solicitação já é realizada no sindicato deles. E os segurados do INSS, solicitam pelo próprio aplicativo.

Na hora de realizar a solicitação, é importante que esteja em mãos alguns documentos que são obrigatórios, como RG, CPF, certidão de nascimento e em caso de crianças com até 6 anos, é de suma importância ter o comprovante de vacinação e no caso de dependentes até 14 anos, é necessário ter frequência escolar satisfatória.

Por fim, saiba que dois membros da mesma família podem solicitar o benefício. Por exemplo, um pai e uma mãe que trabalham de carteira assinada, cada um pode solicitar o benefício, mesmo que tenham apenas um filho.

