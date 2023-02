Cadastro Único tem PRESENTE para os cidadãos inscritos em fevereiro

O Cadastro Único, que também é conhecido por CadÚnico, é basicamente a porta de entrada para qualquer benefício oferecido pelo Governo, no âmbito social. Com ele é possível que o usuário tenha acesso a vários programas, como o bolsa família ou descontos na conta de energia. Todavia, mais uma novidade veio à tona, trata-se de um super presente para os usuários inscritos no mês de fevereiro, entenda como irá funcionar e como você pode solicitar.

O presente vem a fim de trazer mais diversão para as famílias

No ano passado, o Governo Federal anunciou que iria realizar uma limpeza da faixa 3,5 GHz, para que a tecnologia 5G pudesse ser implantada de fato em todo o país. Para quem não sabe, 5G é a nova geração de internet móvel presente no Brasil. E por conta disso, houve uma grande mudança que impactou várias pessoas.

Isto é, quem usa antena parabólica, irá precisar trocar o seu equipamento, por um digital, com o intuito de evitar interferências na imagem e no som. Todavia, nem todos têm condições de realizar a troca em questão. É nesse momento que entra o ‘presente’ do Governo para um grupo de pessoas em questão.

Por isso, para um grupo de pessoas, será possível receber todo o equipamento e a instalação de maneira 100% gratuita. Tudo isso será disponibilizado sem custo algum para o usuário. No mês de janeiro, por exemplo, quase 30 mil famílias haviam solicitado a troca.

Como é possível solicitar a troca e ganhar o kit gratuito?

O kit e a instalação, totalmente gratuita, é um benefício que é concedido para os cidadãos que estão inscritos no Cadastro Único. Além disso, é preciso que a pessoa more em algum município que tenha mais de 500 mil habitantes. Mas de acordo com o tempo, provavelmente a faixa de habitantes irá diminuir e contemplará mais pessoas.

“Para serem contempladas, as pessoas precisam estar no Cadastro Único e ainda estar usando as antenas parabólicas convencionais. A distribuição começou pelas capitais e agora está nas cidades acima de 500 mil habitantes”, salienta Juscelino Filho, Ministro das Comunicações.

Para solicitar o kit, basta que o usuário entre no site sigaantenado e informe o número do CPF e o número do NIS. Caso o usuário não consiga realizar a solicitação pelo site, também pode optar pelo telefone 0800 729 2404. Lembrando que toda a instalação e o equipamento são gratuitos. E isso irá trazer ainda mais diversão e lazer para as pessoas, até mesmo porque oferece uma maior variedade de canais.

