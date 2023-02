Pis/Pasep: LIBERADO o abono 2023 antes do Carnaval

Passar o carnaval com dinheiro no bolso é uma ótima notícia, principalmente porque são ao menos dois dias em casa. Por isso, se a pessoa vai ‘curtir’ ou apenas descansar, o dinheiro extra jamais fará mal. E de maneira análoga ao que vai ocorrer com o Bolsa Família, por exemplo, o Pis/Pasep também será adiantado para ser pago antes do Carnaval, isso ocorre porque nos períodos festivos, os bancos entram em recesso. Por isso, é importante adequar logo o calendário a essas datas.

Em qual dia o Pis/Pasep será liberado e quem irá receber?

Já foi divulgado pelo Governo Federal o calendário de pagamento do Pis/Pasep, neste ano de 2023, cerca de 23 milhões de pessoas irão receber o benefício. E para alguns grupos de beneficiários, o pagamento irá cair antes do carnaval, que será nos dias 20 e 21 de fevereiro.

O benefício em questão é um abono salarial, mas ele não é pago para todos os trabalhadores, apenas alguns grupos recebem. Lembrando que não importa se a pessoa trabalha em empresa pública ou privada, o abono irá receber. O critério variável, no caso em questão, é apenas o valor que ela recebe mensalmente.

Isto é, para ter direito ao benefício, o trabalhador precisará receber, em média, até dois salários mínimos. E além disso, será preciso que os dados na RAIS ou no e-Social estejam todos atualizados no ano em questão. E por fim, é preciso que a pessoa esteja inscrita no sistema Pis/Pasep há no mínimo 5 anos.

Todos irão receber no mesmo dia?

Não, nem todos irão receber no mesmo dia, apenas será adiantado o valor para aqueles que já iriam receber o pagamento neste mês de fevereiro. Assim, o lote foi adiantado para o dia 15 de fevereiro. Os outros repasses irão ocorrer até o mês de julho.Lembrando que o PIS é para funcionários de empresas privadas, ao passo que o Pasep é para funcionários de empresas públicas. Embora tenha nomes diferentes, a finalidade é sempre a mesma.

E de acordo com a empresa que a pessoa trabalhar, será um critério diferente para saber em qual cronograma de pagamentos a pessoa irá entrar. A saber, pessoas que são de empresas privadas, irão receber de acordo com o mês de nascimento, ao passo que pessoas de empresas públicas, recebem de acordo com o número final de suas inscrições.

Por fim, lembre-se, que o abono que será pago agora, em 2023, diz respeito aos trabalhadores que trabalharam no ano de 2021, por pelo menos 30 dias. O atraso no pagamento ocorreu em razão da pandemia que atingiu todo o mundo.

