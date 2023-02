Notícia SURPRESA para quem tem Cadastro Único: 5 MIL vagas para CNH de graça

Boa notícia! Neste ano de 2023 mais de cinco mil brasileiros poderão obter sua Carteira Nacional de Habilitação de maneira totalmente gratuita! Em alguns estados do país o custo médio é de aproximadamente R$ 2.500 para obter a categoria A e B. Veja abaixo como funciona e quem tem direito a CNH gratuita.

CNH gratuita em 2023?

Sim! Entrementes, o anúncio é dado para os moradores do Acre. O Governo do estado assinou o decreto que será executado pelo Detran local no qual isenta os condutores de qualquer taxa referente à emissão da CNH. Lembrando que diferente de outros programas sociais – torna-se gratuito não somente a primeira habilitação como a mudança e adição de categoria.

É necessário que o condutor esteja inserido corretamente no Cadastro Único. Dessa maneira, as vagas são direcionadas para adultos, estudantes e idosos que estejam regularizados no órgão de controle do Governo e que estejam dentro dos devidos requisitos estipulados.

O total de vagas para o estado é de cinco mil pessoas. Desse modo – com o decreto, todos os anos haverá o programa no estado. Espera-se que nos próximos 10 anos mais de 50 mil pessoas sejam alcançadas com o programa. Levando em consideração o preço médio: uma economia de R$ 100 mil reais do bolso dos brasileiros.

Lembrando que é necessário estar com os dados atualizados no Cadastro Único. Beneficiários que possuem os dados desatualizados no cadastros têm dificuldades em utilizarem os programas do Governo. Visto que o Governo Federal usa como base o CadÚnico para liberar benéficos como Bolsa Família, Vale-Gás, etc.

Quem tem direito? Como se inscrever?

Neste presente lote as vagas estão distribuídas entre adultos, estudantes e pessoas com deficiência. Lembrando que dentre as vagas – há aquelas estipuladas para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Lembrando que os números citados representam o projeto que será feito em todo o país – e não somente no estado do Acre.

Embora o Governo já tenha assinado o decreto – que garante as vagas não somente este ano mas de maneira recorrente nos próximos anos – ainda não há uma data estipulada para que o processo inicie. Mas tudo indica que acontecerá no primeiro trimestre do ano.

Lembrando que apenas os brasileiros residentes no estado poderão aderir ao programa – visto que embora seja um programa nacional, cada estado possui autoridade para estipular suas próprias regras. Entrementes, todos vão usar como base o CadÚnico.

Geralmente os programas sociais do âmbito são voltados as pessoas em vulnerabilidade social. Dessa maneira, é necessário sempre estar com os dados atualizados no Cadastro Único.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do Detran local. Na guia referente a CNH Social que é aberta em épocas de inscrições.