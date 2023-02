Mudanças no 13º do INSS em 2023: entenda as novas regras

Boa notícia! Há alguns anos o Governo Federal vem aprovando a antecipação do 13° aos aposentados e pensionistas do INSS. Visto que desde o ano de 2020 o Brasil estava enfrentando uma crise sanitária em razão da pandemia da covid-19. Entrementes, será que neste ano haverá antecipação? A boa notícia é que o Brasil não está mais passando por essa crise sanitária – por isso, os planos do Governo para este ano são diferentes. Veja abaixo o que muda e como funcionarão os saques.

13° será antecipado em 2023?

Há alguns anos os repasses referentes ao 13° estavam sendo antecipados para o primeiro semestre do ano em razão da crise sanitária que o país estava passando. Felizmente, o Brasil como outros países já se livraram quase que por completo deste problema.

Com isso, a gestão Lula até o presente momento não demonstra interesse em antecipar o décimo terceiro salário aos aposentados e pensionistas. Lembrando que o décimo representa um salário adicional que todos os aposentados e pensionistas têm direito.

Sendo do valor de 01 salário mínimo. Nem todos os beneficiários do INSS recebem o valor – benefícios como o BPC não recebem os saques referentes ao 13° salário. Sempre é pago em duas parcelas de 50% – até totalizar o valor completo do salário-mínimo.

Portanto, neste ano de 2023 – devido a ausência de crise sanitária no país ou qualquer outro problema que pudesse obrigar o Governo a antecipar os repasses – 13° salário só será repassado no segundo semestre do ano.

As parcelas seguem iguais e as datas de pagamentos já foram divulgadas. Lembrando que o prazo máximo é dia 24 de dezembro – visto que o benefício também é conhecido como abono natalino.

Datas de pagamentos 13° em 2023

Os pagamentos serão pagos a partir do segundo semestre deste ano. A primeira parcela referente a 50% do valor do salário mínimo – ou seja, de R$ 656. Será paga a partir do dia 25 de agosto e a segunda parcela referente ao montante final será paga a partir do dia 24 de novembro.

Para quem ganha mais de um salário os pagamentos possuem datas distintas. Com base no número final do NIS. Abaixo do artigo terá um link com o calendário oficial dos pagamentos – organizado por datas e dígitos finais do NIS.

Lembrando que o pagamento é automatizado – cai na conta-corrente do beneficiário sem a necessidade de ações externas. O benefício vem junto com o salário mensal recebido pelo beneficiário. Desse modo, nos meses em questão o montante será do salário + 13° salário.

No caso das empresas privadas o 13° pode ser pago em parcelas únicas. Entrementes, as datas são diferentes em relação aos trabalhadores públicos ou beneficiários do INSS que recebem algum tipo de benefício que dá direito ao décimo terceiro.

