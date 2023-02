Alerta geral: novas regras para sacar o FGTS em 2023

Com o início do Governo Lula, algumas mudanças parecem estar prestes à vir a tona. Bem como a extinção do saque-aniversário do FGTS. O Ministro do Trabalho – Luiz Marinho, afirmou que deseja acabar de vez com a modalidade. Levantou-se então uma questão: será ou não possível realizar o saque-aniversário neste ano de 2023? Veja abaixo como vai funcionar e todos os detalhes sobre as alterações.

Saque FGTS 2023 será extinto?

Na verdade, as falas do Ministro não afirmam nada. Apenas o seu desejo de retirar a modalidade. Lembrando que teve o apoio de alguns órgãos financeiros. Em razão do receio do surgimento de uma nova linha de crédito futura com o saque do FGTS. Para o Ministro o saque afeta diretamente o trabalhador.

Visto que acaba gerando uma grande lacuna na conta FGTS do titular – e caso ele seja demitido sem justa causa e necessite do valor, não poderá retirá-lo até o término do prazo de carência. Existem algumas modalidades de saque: o aniversário e o rescisório. Caso ele escolha a modalidade de saque-aniversário e seja demitido, apenas após dois anos poderá alterar para o rescisório e resgatar o valor.

Com isso, acaba prejudicando a vida financeira de alguns trabalhadores. Sem contar que muitos optaram pela contratação de empréstimos bancários – com isso, comprometeram até dez anos de saque-aniversário. Instituições como PicPay e Banco Inter disponibilizaram a modalidade de saques.

Entrementes, ainda não há nada definido. Marinho marcou uma reunião extraordinária com o Conselho Curador para o dia 21 de março. No qual irá ser debatido os detalhes da modalidade e se há ou não possibilidade da suspensão do modelo de saque. Portanto, até o presente momento o calendário de pagamentos segue normal – caso haja a suspensão, ainda não há nota descrevendo como irá funcionar.

Porém, há duas opções. Suspender todos os repasses de saque-aniversário a partir do mês da aprovação da suspensão da modalidade. Ou cumprir o calendário anual e apenas no próximo ano pôr as medidas em prática.

Segue o calendário de pagamentos para o FGTS 2023 através da modalidade saque-aniversário.

Leia mais: FGTS terá saque extraordinário em 2023? Entenda

Saque FGTS 2023

Portanto, o saque FGTS 2023 estará disponível a todos os trabalhadores formais que optaram pela modalidade de saque-aniversário. Com pagamentos começando neste mês de fevereiro. É necessário cumprir as regras estipuladas pelo programa a fim de conseguir realizar o resgate mensal do saque-aniversário.

Lembrando que ao realizar o saque do FGTS o trabalhador fica impossibilitado de realizar o saque rescisão em caso de demissão. Após dois anos do último saque é que será possível realizar a troca. Podendo ser feita através do aplicativo Meu FGTS – alterando a modalidade de saque vigente.

Os repasses começaram no mês passado e irão até o mês de fevereiro do próximo ano! Abaixo é possível ver o calendário oficial do FGTS 2023 para saque-aniversário e como realizar o saque.

Leia mais: CAIXA LIBERA calendário do saque-aniversário do FGTS 2023