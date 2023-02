Deu a louca no Nubank? Empreste hoje sem pagar nada em março

Há situações que obrigam a pessoa a precisar realizar um empréstimo, mas também há casos em que o usuário realiza o procedimento a fim de realizar algum sonho pessoal. No fundo, não importa a razão, se você precisa de crédito, a sua hora chegou! Uma vez que a empresa Nubank está concedendo crédito para os seus usuários e a primeira parcela será paga apenas no mês de março, é isso mesmo! Você terá quase três meses para se programar e começar a pagar sua dívida. Entenda como funciona.

O empréstimo Nubank é uma opção segura?

Com certeza! É um dos bancos mais confiáveis que há na atualidade. A empresa afirmou que no ano de 2021, ele emprestou dinheiro para mais de 2 milhões de usuários, isto é, após 1 ano que ela lançou a linha de crédito para empréstimo, já alcançou marca tão impressionante. Portanto, é sim bem confiável realizar a operação pelo banco digital.

Mas além da confiabilidade da empresa, há outros fatores que estão chamando a atenção de todos, como é o caso do prazo de pagamento. Atualmente, a empresa trabalha com a modalidade em que a pessoa contrata o empréstimo em um dia e começa a pagar somente 90 dias após. Portanto, quem contratar o empréstimo agora, fevereiro, só precisará começar a pagar no mês de Maio.

Além de que o empréstimo pode ser parcelado em até 2 anos e sua contratação é totalmente online, por intermédio do aplicativo do banco. O usuário é que vai escolher qual a melhor maneira de realizar o pagamento das parcelas, mas é de suma importância que ele tenha uma conta no banco e limite de crédito pré-aprovado.

Como realizar o empréstimo?

Primeiro como salientado, é preciso que o usuário realize um cadastro no banco. Geralmente, assim que cria a conta, a pessoa já consegue um limite de R$ 50 no cartão de crédito. Mas a depender da vida financeira do usuário, pode ser que consiga também limite de crédito pré-aprovado para empréstimos. Feito isso, basta entrar no aplicativo.

Uma vez que o usuário está no aplicativo, basta ir na opção ‘empréstimos’ e depois em ‘novo empréstimo’, irá aparecer algumas perguntas para você responder, como o motivo que você quer o empréstimo. Respondido às perguntas, você basta colocar o valor desejado e simular a operação. No caso, indicando a quantidade de parcelas que você pretende pagar e a data de pagamento.

Por último, você irá ver informações inerentes aos juros, condições e o valor total que pagará. Caso você concorde com todas as informações citadas, bastará esperar o dinheiro cair na conta.

