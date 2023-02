Empréstimo com nome sujo: veja como conseguir dinheiro pelo eCred

Solicitar um empréstimo aos bancos pode ser uma boa opção em algumas situações como, por exemplo, na hora de investir, arcar com dívidas maiores, compras específicas de bens duráveis ou, até mesmo, em caso de emergências financeiras.

No entanto, apesar das facilidades iniciais, é preciso estudar bem toda e qualquer possibilidade antes de optar por solicitar um empréstimo pessoal, visto que o valor da dívida pode ser bem maior do que aquele inicial e, por fim, acabar complicando ainda mais a saúde financeira.

Já para aqueles que já estão com nome sujo, é possível solicitar um empréstimo através do empréstimo para negativados do Serasa eCred, iniciativa criada com o principal objetivo de auxiliar aqueles que estão inadimplentes a saírem do vermelho e, enfim, limparem o seu nome através de um sistema vinculado ao Serasa.

O que é um empréstimo? Conheça as modalidades

Um empréstimo é um tipo de financiamento em que um indivíduo ou empresa recebe dinheiro de um banco ou instituição financeira e concorda em pagar de volta o montante emprestado, juntamente com a incidência de taxas, juros e outros encargos financeiros.

Existem várias modalidades de empréstimos disponíveis, cada uma delas com suas próprias condições, taxas de juros e prazos de pagamento. Dentre elas, pode-se destacar aquelas mais comuns, que incluem:

Empréstimos pessoais: são destinados a pessoas físicas e são geralmente utilizados para cobrir despesas pessoais, seja para arcar com dívidas maiores ou fazer alguma compra específica;

Empréstimos para automóveis: são destinados a ajudar as pessoas a financiar a compra de um veículo;

Empréstimos imobiliários: são destinados pata financiar a compra de imóveis, como casas ou apartamentos;

Empréstimos comerciais: são destinados a empresas e são utilizados para financiar a expansão dos negócios ou para cobrir despesas operacionais;

Linhas de crédito: são um tipo de empréstimo que permitem aos indivíduos ou empresas acessar uma quantidade de dinheiro a qualquer momento, desde que cumpram certas condições.;

Empréstimos consignados: são destinados a aposentados e pensionistas do INSS e permitem que eles retirem dinheiro de sua aposentadoria ou pensão diretamente da folha de pagamento para cobrir as parcelas do empréstimo. Recentemente, o Auxílio Brasil também havia liberado o consignado para seus beneficiários.

Empréstimo pessoal: cuidados necessários

Antes de optar por um empréstimo pessoal, aquele que é realizado sob seu nome e, geralmente, para cobrir dívidas maiores, é imprescindível pensar e analisar com cuidado o cenário e as possibilidades existentes. Isso porque ao pegar uma certa quantia em dinheiro emprestado por uma instituição financeira, aquele empréstimo inicial pode aumentar em uma porcentagem muito alta e, enfim, virar uma bola de neve difícil de ser desfeita.

Por isso, é importante estar atento às taxas de juros, que podem ser bastante altas, ao prazo de pagamento, que deve ser compatível a realidade e ao impacto das prestações do empréstimo em sua saúde financeira, visto que os riscos de um empréstimo pessoal incluem inadimplência, endividamento e perda de ativos.

Ou seja, é importante avaliar cuidadosamente o cenário e as possibilidades antes de optar por um empréstimo pessoal para evitar riscos financeiros desnecessários.

Serasa eCred: quem pode e como solicitar

Mesmo aqueles que possuem inadimplências em seu nome, justamente na tentativa de fazer com que tais pendências sejam enfim resolvidas, o Serasa eCred oferece empréstimo para aqueles que já estão no vermelho.

Para solicitar, basta acessar o site da própria Serasa (serasa.com.br/ecred/emprestimo-para-negativado/) e fazer a simulação do empréstimo, visualizando o montante inicial, número de parcelas, taxas médias e valor das parcelas mensais.

A simulação é feita de graça e, uma vez selecionada a modalidade de empréstimo, basta escolher a modalidade e a oferta ideal para seus objetivos. Feito isso, basta efetuar o pedido e aguardar a resposta da instituição parceira para dar procedimento ao processo.