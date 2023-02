Vale Gás volta dia 13 de fevereiro; veja os detalhe

As políticas de transferência de renda do Brasil, sobretudo o Bolsa Família, são vistas de forma bastante positiva pela comunidade internacional por se darem como programas eficazes e inovadores, que tem ajudado a reduzir a pobreza e a desigualdade social no país e, por isso, servem como referências mundiais em matéria de políticas sociais.

É nesse sentido que o Vale Gás também atua, visto que ele possui a finalidade de auxiliar as famílias mais pobres a arcarem com suas necessidades básicas, além de melhorar sua qualidade de vida.

Nesse caso, o auxílio serve para subsidiar a compra de um botijão de gás como forma de garantir a segurança alimentar dessa população que atenda aos requisitos necessários. Em fevereiro, o Vale Gás volta a ser pago e, dessa vez, de forma antecipada.

Vale Gás: quem tem o direito de receber o benefício?

O Vale Gás, também conhecido como Auxílio Gás, foi criado ainda no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso em 2001 juntamente com outros programas sociais como o Bolsa-Escola e o Bolsa-Alimentação. No entanto, foi somente durante o primeiro governo de Lula da Silva que os benefícios foram incorporados ao programa Bolsa Família, uma das principais ferramentas de combate a pobreza já criadas no país.

Em 2021, ano marcado por sérios desdobramentos da pandemia de Covid-19, o Auxílio Gás teve seu texto reeditado e retornou incorporado ao Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família durante todo o ano de 2022. O benefício consiste no pagamento do valor de 50% da média do preço do botijão de gás de 13 kg às famílias abrangidas como forma de subsidiar e garantir a compra, além de servir como uma forma eficaz de reafirmar a segurança alimentar dessa população.

De maneira geral, o benefício é concedido às famílias brasileiras mais pobres que, inscritas no CadÚnico, possuem renda familiar mensal per capita igual ou menor que meio salário mínimo. Sendo assim, apesar do cumprimento dos requisitos, a entrada imediata no programa ainda não é garantida.

Calendário de pagamento

Em janeiro, mês que marca o retorno do Bolsa Família, foram pagos os benefícios a quase 22 milhões de famílias de, pelo menos, R$ 600. Já em fevereiro, apesar de ainda não ter sido divulgada a quantidade de famílias beneficiárias, como se sabe, o Bolsa Família será pago juntamente com o Vale Gás, auxílio bimestral aos cadastrados no CadÚnico.

Além disso, devida as festividades do Carnaval, os pagamentos de fevereiro foram antecipados para a próxima segunda-feira, dia 13, e irão até o dia 28. Sendo assim, veja a seguir como ficou definido o próximo calendário de pagamento de acordo com o número final do NIS do beneficiário:

13 de fevereiro (segunda-feira): final do NIS 1

14 de fevereiro (terça-feira): final do NIS 2

15 de fevereiro (quarta-feira): final do NIS 3

16 de fevereiro (quinta-feira): final do NIS 4

17 de fevereiro (sexta-feira): final do NIS 5

22 de fevereiro (quarta-feira): final do NIS 6

23 de fevereiro (quinta-feira): final do NIS 7

24 de fevereiro (sexta-feira): final do NIS 8

27 de fevereiro (segunda-feira): final do NIS 9

28 de fevereiro (terça-feira): final do NIS 0

É válido também lembrar que, apesar do calendário antecipado, os pagamentos de março seguirão como planejado a partir do dia 20 do próximo mês.