PREPARE O BOLSO! Preço dos produtos pode ficar mais caro no Brasil

A alta no preço dos produtos inevitavelmente desanima qualquer brasileiro. E ocorre que, até mesmo pelo fato de não ser do interesse de todo cidadão estudar sobre assuntos como inflação e afins, essa alta acaba pegando a maioria das pessoas de surpresa.

Mesmo que seja de forma lenta, com os preços subindo aos poucos nas prateleiras: não deixa de ser uma surpresa desanimadora e que, muitas vezes, acaba sendo inevitável, por conta do cenário econômico nacional e até mesmo mundial.

E no que diz respeito aos anos de 2023 e 2024, especificamente, já existem algumas previsões sendo feitas: e elas, de modo geral, não são necessariamente animadoras para o nosso bolso.

Todos os detalhes, com informações do Banco Central, são disponibilizados no artigo a seguir.

O que poderá influenciar o preço dos produtos no Brasil

De modo geral, é possível elencar diversos fatores que podem ajudar a aumentar o preço dos produtos.

Porém, existe uma única palavra que, sozinha, deixa qualquer brasileiro preocupado com seu bolso: a inflação.

E, em relação a ela, as notícias não são das melhores.

O Boletim Focus, que foi divulgado oficialmente no último dia 06 (segunda-feira) pelo Banco Central do Brasil, prevê que esse indicador terá uma elevação tanto agora, em 2023, quanto em 2024.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por sinal, deve chegar em 5,78% no final desse ano: já é a 8ª semana consecutiva em que o boletim em questão mostra uma revisão acima deste índice, para 2023.

Na semana passada, por exemplo, previu-se que a inflação do ano ficaria acumulada em 5,74%.

No que diz respeito a 2024, especificamente, o Focos apresenta uma elevada projeção relacionada ao IPCA: na semana anterior, era de 3,90%, contra 3,93% essa semana.

As projeções ligadas ao PIB também podem deixar os produtos com preços elevados

Se por um lado há a inflação que, quando alta, pode causar danos aos bolsos dos brasileiros, por outro está o PIB que, quando baixo, pode ter um efeito semelhante nas finanças de qualquer pessoa.

Isso por que o Produto Interno Bruto, como é oficialmente chamado, funciona como uma espécie de termômetro em nosso país: e quanto mais alto ele está, melhor está a nossa economia, de modo geral.

Nesse cenário, há uma maior oferta de trabalho, por exemplo, e maior poder de compra para a população, considerando que não há receio de uma recessão acontecer.

Já se o PIB está baixo, as preocupações com o preço dos produtos tendem a ser maiores. Especificamente no que diz respeito a 2023, a porcentagem está “caindo” aos poucos: na semana passada, a estimativa era de fecharmos o ano com um Produto Interno Bruto de 0,80%, enquanto que na publicação feita no dia 06 a taxa está em 0,79%.

Os brasileiros que querem se precaver quanto a possíveis cenários negativos ao realizarem suas compras devem acompanhar tais números sempre que possível, a fim de estarem preparados caso os preços de fato venham a subir mais.

