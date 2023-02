Aprenda a alterar a fonte do WhatsApp e personalize seu app

O WhatsApp é um aplicativo de mensagem gratuito que está disponível para download em todo o mundo, oferecendo recursos cada vez mais utilitários, completos e interessantes para a experiência de seus mais de dois bilhões de usuários.

Além das mensagens, o aplicativo também permite realizar chamadas, compartilhar localização, realizar pagamentos, e mais, bem diferente do que era o app em seu lançamento com uma versão mais simplificada de ferramentas, visto que ele começou como nada mais do que uma alternativa ao SMS.

No Brasil, essa ideia pegou muito bem e é aqui que o WhatsApp conta com seu segundo mais número de usuários, atrás apenas da Índia, país com quase um bilhão e meio de pessoas atualmente.

Nesse sentido, como o aplicativo já se tornou uma importante ferramenta de socialização e trabalho, por exemplo, fica cada vez mais interessante personalizar o app de acordo com o estilo do usuário. Veja a seguir algumas dicas que podem te ajudar a deixá-lo com a sua cara.

O uso do WhatsApp

Você sabia que o nome do aplicativo WhatsApp é um trocadilho com entre a abreviação app com a expressão “What’s up” em inglês? Tal expressão é utilizada com cumprimento e significa “E aí?” em tradução livre.

Como dito, o WhatsApp surgiu como uma alternativa ao Short Message Service, ou melhor, SMS, que possui a funcionalidade de troca de mensagens de texto disponível nos celulares desde os modelos mais simples e comuns.

Fundado em 2009 pelos norte-americanos Jan Koum e Brian Acton, foi em 2014 que o app se juntou ao Facebook e, desde então, as atualizações para novos recursos estão acontecendo com mais frequência.

Dentre as mais recentes, pode-se destacar aquelas que estão fazendo muito sucesso online, tais como:

Reação com emojis em mensagens; Aumento do tamanho de arquivos compartilháveis; Aumento da capacidade máxima para ligações em grupo; Saída silenciosa de grupos; Bloqueio de prints; Criação de enquetes; Atalho de privacidade no menu principal, e muito mais.

Como personalizar o seu aplicativo WhatsApp

Além dos recursos disponíveis provenientes das atualizações do próprio aplicativo WhatsApp, existem alguns outros truques que permitem que o usuário mudem as fontes do app e, dessa forma, o deixe personalizado de acordo com seus próprios gostos.

Na prática, para fazer isso é bastante simples, siga os passos a seguir e descubra como:

Baixe o aplicativo “Fonts for WhatsApp” pela Play Story sem deixar de conferir as permissões e termos de uso; Abra o seu aplicativo “Fonts for WhatsApp”; Clique em “Amazing Fontes” na opção disponível e vá em “Stylish Fonts”; Feito isso, digite o texto que você deseja para colar nas mensagens; Verifique as opções de fontes disponíveis na lista e clique em “copiar”; Por fim, cole o conteúdo no bate papo já com a fonte selecionada e envie sua mensagem através do seu WhatsApp.

É válido lembrar que as mudanças de fontes só servem para o texto específico em que o usuário deseja alterar. Dessa forma, são diversas as opções disponíveis, perfeitas para personalizar determinadas mensagens de acordo com gosto próprio.

