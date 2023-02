É oficial: INSS amplia novo empréstimo consignado em 2023

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – divulgou notas sobre o reajuste nos valores pagos aos pensionistas e aposentados e também sobre a taxa de empréstimo consignado que será elevada. Ou seja, com esse reajuste os beneficiários passam a receber R$ 1.302,00 que é o valor do salário-mínimo de 2023.

Como teve a atualização do piso nacional automaticamente o INSS também faz essa mudança. E já para os beneficiários que recebem a mais do que um salário o reajuste teve por base o índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Atualmente, o teto do segurado do INSS não é mais R$ 7.087,22 o novo valor atualizado passou para R$ 7.507,49 neste ano de 2023, tudo conforme o INPC que foi acumulado para 5,94%. E assim, consequentemente, o aumento vai refletir diretamente no empréstimo consignado do INSS.

Reajuste no crédito do INSS

Para quem não conhece, é importante destacar primeiro que o empréstimo consignado aplicado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – é basicamente um saque antecipado onde os aposentados e pensionistas conseguem fazer, assim o valor que é adiantado é descontado de forma parcelada por mês no pagamento do beneficiário.

Como citado acima, o INSS não informou apenas o reajuste no pagamento e sim que também a taxa de valores teve atualização do empréstimo consignado, ou seja, agora os segurados podem solicitar o crédito de 1,6 vez bem maior do que o próprio benefício. O instituto compartilhou que neste ano de 2023os beneficiários terão um aumento de mais ou menos R$ 90,00 na margem do empréstimo.

É válido relembrar que o aposentado e pensionista tem um limite que pode ser comprometido do benefício para fazer essa quitação do empréstimo, geralmente esse limite é de 45% do valor mensal que ele recebe.

Quais os benefícios do crédito do INSS?

Para te ajudar a verificar se realmente vale a pena fazer esse empréstimo consignado do INSS, o segurado pode ter algumas facilidades financeiras, como por exemplo:

Pode fazer saque em dinheiro de até 70% do limite do cartão

O cartão não tem anuidade

Descontos em redes de farmácias (somente as que são associadas)

Prazo de 40 dias para pagar a fatura mensal

O empréstimo oferece seguro de vida e auxílio funeral sem cobrança adicional.

