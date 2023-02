Este é o estado com o gás de cozinha mais caro do país

No Brasil, o estado que o gás de cozinha está mais caro é na Amazônia, Manaus, segundo os dados do levantamento do Observatório Social do Petróleo lá é onde o preço pela refinaria está mais alto após a privatização da empresa, há cerca de 2 meses.

Hoje em dia o preço do botijão da Ream é de 37,1% bem superior aos das refinarias da Petrobras que também está acima de 14% do cobrado pela refinaria de Mataripe, que fica localizado na Bahia e também é privada.

Antes mesmo da privatização, o OSP destacou que a refinaria da Amazonas estava vendendo o botijão de gás de 13 quilos por 0,8% mais em conta do que as outras refinarias da estatal. Para quem não sabe, o Observatório é mantido pela FNP – Federação Nacional dos Petroleiros.

O OPS declarou “Desde quando foi para as mãos da iniciativa privada, que no caso foi em dezembro de 2022, a média foi de 29,5% a mais do que nas refinarias da Petrobras e cerca de 10,4% mais caro também do que na refinaria baiana que está sob a operação privada da Acelen desde dezembro do ano de 2021”.

No mês de janeiro, a Rean estava vendendo o gás liquefeito de petróleo em médio o metro cúbico por R$ 4,42%. A Mataripe por R$ 3,4 e a Petrobras por R$ 3,2.

Consumo do gás de cozinha caiu em 2022

Segundo informações dos estudos, no ano de 2022 houve uma queda nacional no consumo do gás de cozinha entre os brasileiros, e se for fazer uma comparação com o mesmo período do ano passado, os meses de janeiro a novembro a venda do botijão caiu 3,01% no Brasil e 0,65% na Região Norte. Já no ano de 2021, o consumo nacional já tinha caído para 4,18% e com uma redução de 2,35% no Norte.

Eric Gil Dantas, que é o economista da OSP e também do Ibeps – Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais – alertou que “O gás de cozinha está sendo um dos maiores problemas que o Brasil está passando em questões de economia, a tendência está sendo a queda de consumo por conta dos preços altos que o botijão está sendo vendido. Em 2021 as famílias já começaram a substituir o botijão de gás por fogão de lenha, e com a privatização da Reman e o preço explosivo do GLP, esse problema continuará”.

Lembrando que esse levantamento do OSP é conforme os dados do preço do GLP que está sendo vendido para as distribuidoras pelas empresas, Petrobras, Ream e Mataripe.

