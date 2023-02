1ª etapa do processo seletivo do Sisu; veja o cronograma

Para você que fez a prova do Enem e está esperando as etapas dos programas para conseguir entrar na faculdade, saiba que a primeira etapa do processo seletivo do Sisu está perto de ser aberta. O MEC – Ministério da Educação – já colocou no edital as datas e quais os procedimentos para esse primeiro passo do processo.

O Sistema de Seleção Unificada – SISU – está com mais de 226 mil vagas para 6.402 tipos de cursos de graduação em mais de 128 instituições de ensino superior. Lembrando que a seleção é feita também através das notas que a pessoa tirou no Enem, é válido ressaltar que só serão aceitas as notas da edição de 2022.

NO dia 13 de fevereiro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que está vinculada com o MEC, vai divulgar o desempenho de todos os participantes no Enem que fizeram a prova em 2022.

Período de inscrição

Após ser postado as notas dos exames individuais, o MEC já informou que vai dar início ao primeiro processo seletivo do programa do SISU de 2023, ou seja, o período de inscrição vai ser do dia 16 ao dia 24 de fevereiro. Segundo informações do edital, as inscrições são gratuitas e são feitas totalmente online pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Quem pode fazer a inscrição para o Sisu?

É importante ressaltar que a inscrição para o programa do Sisu 2023 é necessária que a pessoa tenha prestado o exame do Enem em 2022 e não pode ter zerado a redação. É preciso também que a pessoa tenha concluído o ensino médio, e conforme já foi explicado pelo programa, as pessoas que fizeram o Enem na condição de “treineiros” não podem participar da seleção do processo seletivo.

Resultado do SISU

Diversos alunos estão ansiosos para saber a nota individual do exame do Enem, até porque e ele que abre muitas portas para as universidades. O resultado do Sisu em 2023 será feito em uma única chamada, a divulgação dos nomes será compartilhada dia 28 de fevereiro.

No edital, está descrito que os candidatos que não foram convocados nessa chamada única, podem abrir uma solicitação como demonstração de interesse para pode participar então da lista de espera que será entre o dia 28 de fevereiro ao dia 8 de março.

Os estudantes estão na espera do resultado do Enem para assim poder realizar o sonho de entrar na faculdade que deseja e ter a sua graduação para iniciar esse novo ciclo, principalmente para os alunos que acabaram de sair do ensíno médio.

