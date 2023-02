Boa notícia para as gestantes! Auxílio para compra de enxoval; veja como conseguir

Foi compartilhado a criação de um novo programa social do Governo Federal no ano de 2022 o Benefício de Composição Gestante, que no caso surgiu como uma parcela extra do Auxílio Brasil que era pago somente para mulheres grávidas e que tinham a inscrição no Cadastro Único. Ou seja, as parcelas que eram pagas no valor de R$ 650,00 eram para todas que fizessem também o acompanhamento do pré-natal.

Lembrando que o pré-natal era pago somente se fosse registrado pela rede de saúde pública da cidade em que a mulher reside, seja no SISAB – Sistema de Informação em Saúde e para a Atenção Básica ou no Sistema do Programa Auxílio Brasil na Saúde.

Critérios

Como todo programa do Governo tem requisitos esse também tem, ou seja, é necessário atender todos os critérios de habilitação ao programa, em casos de uma família ter mais do que uma gestante é necessário avisar pois assim pode receber o benefício também, mas cada gestante só pode receber um benefício por vez.

Para isso, a mulher pode se direcionar até um CRAS – Centro de Referência e Assistência Social – na sua cidade para obter mais informações sobre o BCG.

Cadastro Único

O cadastro único é uma plataforma de suma importância para o Governo Federal, pois é através dela que ele tem o controle de saber como está a real situação da família brasileira que se inscreveu, além disso, é importante ressaltar que todos os cadastros no CadÚnico devem ser atualizados a cada dois anos, caso contrário a família pode perceber o benefício que está recebendo.

O objetivo central dessa plataforma é conseguir analisar esses cadastros e ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

É somente por esse cadastro que homens e mulheres representantes das famílias conseguem ter o acesso aos auxílios disponibilizados pelo Governo Federal e para quem não conhece ele trabalha também integrado com a prefeitura de cada cidade seja governo federal ou estadual.

Alguns benefícios do governo

A lista para quem tem cadastro no CadÚnico é imenso e tem diversos, e cada um tem a sua regra para pode fazer parte. Um dos principais mais utilizados pelos brasileiros não eles:

Bolsa Família em primeiro lugar que atende milhões de famílias

Tarifa Social de Energia Elétrica, onde as famílias conseguem ter descontos na conta de luz

Benefício de Prestação Continuada – BPC

ID Jovem

Existem muitos mais que esses citados acima, se você está precisando de ajuda do governo faça o seu cadastro do CadÚnico e verifique os benefícios que pode receber.

