Bolsa Família adiantado em fevereiro! Veja quando você recebe

O programa Bolsa Família afirmou que no mês de fevereiro o pagamento pode ser antecipado devido ao feriado do Carnaval. Já que o pagamento referente ao mês de janeiro acabou. Outra diferença que vai ter nesse mês de fevereiro é que também será pago o valor do auxílio Gás, um auxílio que ajuda milhares de famílias: a cada 4 família 1 tem direito aos dois benefícios juntos.

O pagamento bimestral do auxílio gás é para mais de 5,95 milhões de famílias que estão inscritas no programa. Por mais que já tenha o calendário do Bolsa Família em fevereiro, o valor do auxílio Gás ainda não foi confirmado, mas muitos esperam que seja o valor integral do botijão de gás de cozinha de 13 kg. Conforme a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis afirma que em dezembro o valor pago para as pessoas foi de R$ 112.

Bolsa Família em fevereiro

Como citado acima, o governo deseja fazer a antecipação do pagamento do Bolsa Família referente ao carnaval, os pagamentos começam no dia 13 de fevereiro e vai até o dia 28. Lembrando que o pagamento é conforme o número final do NIS – Número de Inscrição Social – de cada beneficiário. O calendário oficial foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento.

Número final do NIS 1 – Pagamento dia 13 de fevereiro

Número final do NIS 2 – Pagamento dia 14 de fevereiro

Número final do NIS 3 – Pagamento dia 15 de fevereiro

Número final do NIS 4 – Pagamento dia 16 de fevereiro

Número final do NIS 5 – Pagamento dia 17 de fevereiro

Número final do NIS 6 – Pagamento dia 22 de fevereiro

Número final do NIS 7 – Pagamento dia 23 de fevereiro

Número final do NIS 8 – Pagamento dia 24 de fevereiro

Número final do NIS 9 – Pagamento dia 27 de fevereiro

Número final do NIS 0 – Pagamento dia 28 de fevereiro

Para quem deseja consultar o pagamento, tem a opção de baixar o aplicativo do Auxílio Brasil, que está disponível para download no Play Store tanto para Android como iOS.

Bolsa Família ou Auxílio Brasil

É válido ressaltar que ambos os benefícios são os mesmo, a única coisa que muda é nome, pois quando Jair Bolsonaro ganhou as eleições para presidente do Brasil ele modificou o nome para não ser atrelado ao petista Lula, e agora em 2023 como Lula ganhou as eleições voltou o nome para Bolsa Família.

Além disso, o valor continua o mesmo de R$ 600 e acrescentou uma parcela adicional de R$ 150 para cada criança que tem menos de 6 anos. É válido ressaltar que o benefício é somente dado para 2 crianças de cada família, é o limite máximo.

