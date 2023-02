Bolsa Família: quem recebe pode ganhar 14 benefícios EXTRAS

Boa notícia! Aos beneficiários do Bolsa Família que estão devidamente registrados e dentro dos requisitos exigidos: podem receber outros 14 benefícios do Governo Federal ainda neste ano de 2023! Mais de 22 milhões de brasileiros recebem os repasses mensalmente e estima-se que neste ano de 2023 o número aumente em até 30%. Dentre os demais benefícios estão: Casa Verde e Amarela, CNH Social, Carteira do Idoso, Tarifa Social de Energia Elétrica, etc. Veja abaixo todos os benefícios e como receber.

Como receber todos os benefícios disponíveis junto ao Bolsa Família?

Antes de tudo, é necessário estar enquadrado em cada um deles. Por exemplo, a Carteira do Idoso é concedido apenas aos idosos, etc. Portanto, é necessário que o brasileiro esteja devidamente registrado no CadÚnico e dessa maneira poderá ter os dados atualizados constantemente – a fim de que haja a análise mensal do sistema para verificar a compatibilidade com as regras exigidas.

Através do CadÚnico o brasileiro terá acesso a todos os programas do Governo Federal. Visto que até mesmo para o recebimento do Bolsa Família é necessário estar com os dados atualizados no Cadastro Único. Somente em 2022 mais de 10 milhões de beneficiários estavam com o cadastro irregular.

Com o pente-fino que irá acontecer nos próximos meses estar com o cadastro atualizado será uma exigência! Portanto, é recomendado ir até o CRAS local e atualizar os dados exigidos e com isso garantir não somente o Bolsa Família como os demais benefícios do GF.

É válido ressaltar que para o recebimento da maioria dos programas do Governo é necessário que a renda familiar seja de até meio-salário ou renda total que não ultrapasse os três salários-mínimos. Visto que cada programa terá sua faixa de renda ideal.

E agora, quais programas também tenho acesso?

Portanto, agora que já está ciente dos requisitos necessários (padrão) para conseguir obter os demais benefícios e auxílios do Governo Federal, é necessário conhecê-los e posteriormente se informar acerca de cada um! Mais informações acerca de cada benefício podem ser consultadas através do portal oficial do Governo ou no CRAS LOCAL.

Embora o requisito padrão seja o cadastro no CadÚnico – cada benefício possui suas regras oficiais e exclusivas. Veja abaixo os benefícios.

Passe Livre para pessoas com deficiência;

Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental;

CNH Social;

Carteira do Idoso;

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos;

PETI – ​Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

Programa Brasil Carinhoso;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Telefone Popular;

Casa Verde e Amarela;

Aposentadoria para pessoa de baixa renda;

Programa de Cisternas;

Pro Jovem Adolescente.

E então, você conhecia algum deles?