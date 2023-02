Aplicativos para quem é CONCURSEIRO! Eles vão ajudar você a passar

Foi-se o tempo que os concurseiros tinham ao seu dispor apenas revistas e jornais com assuntos voltados aos temas que mais caem nos concursos públicos. Hoje em dia possui uma gama de aplicativos que auxiliam os concurseiros desde a preparação, organização e a realização de questões voltadas a prova. Neste ano vários concursos vão sair: como é o caso do Banco do Brasil e Polícia Civil e Penal do Ceará. Veja abaixo quais são os aplicativos e como baixar.

Aplicativos para quem é concurseiro grátis!

Embora haja inúmeras vertentes sobre o tema, neste artigo vamos focar nos aplicativos de resolução de questões que irão ajudar todo e qualquer concurseiro a passar. As questões de todas as provas de concursos são feitas por bancas realizadoras. Com isso, após a prova – as questões são liberadas e postas em vários bancos de dados.

Desse modo, alguns aplicativos gratuitos reúnem milhares dessas questões e disponibilizam para os seus usuários – e tudo de maneira gratuita! Assuntos como Constituição, Direito Administrativo, Penal e Informática são um dos que mais caem em concursos – estar atento e por dentro é de suma importância..

Portanto, veja abaixo alguns aplicativos de resolução de questões! Todos são gratuitos e estão disponíveis para Android e iOS.

Estude Simulados

O aplicativo Estude Simulados disponível para Android e iOS possui uma vasta gama de materiais voltados aos concurseiros. Como provas antigas, materiais de estudo e apostilas contendo vários assuntos do interesse dos alunos. Além disso, conta com simulados de extrema qualidade que ajudam os alunos a desenvolverem melhor a sua qualidade de absorção do conteúdo.

Visto que há aqueles – mais antigos, que optam por estudarem apenas por questões. Desse modo, o Estude Simulados é ideal para isso! Alunos que fazem várias questões ao dia tendem a acertarem mais no dia da prova, pois conhecem como as diferentes bancas pegam e aplicam determinado conteúdo.

O aplicativo é gratuito como citado acima e pode ser encontrado na loja de aplicativos. Sendo necessário apenas pesquisar por ‘Estude Simulados’.

Questões de Concursos

Em contraste ao anterior, o aplicativo Questões de Concursos é voltado exclusivamente na resolução de questões! Desse modo, não possui material de estudo ou apostilas. Entrementes, ele possibilita que os usuários criem provas próprias com algumas questões e ainda disponiliza um gráfico de erros e acertos do usuário dentro do aplicativo.

Fazendo com que ele consiga ver a sua evolução e tire base disso. O aplicativo é um dos mais completos da lista dos gratuitos possuindo mais de 50 mil questões! Sem sombra de dúvidas é um dos maiores divisores de água na vida dos aprovados.

Qual aplicativo escolher?

O ideal é escolher aquele que supre melhor as suas necessidades. Cada um deles é bom naquilo que faz – ou seja, em seu alvo. Mas lembrando que são aplicativos gratuitos, possuem anúncios. Os aplicativos gratuitos por mais bons que sejam – são limitados. Caso queira algo a mais e melhor: é recomendado de fato a assinatura de plataformas de questões e concursos. Por exemplo: O objetivo Concursos possui uma área exclusiva de questões, pequenas revisões em cards e a resolução comentada da questão.

Portanto, os aplicativos gratuitos em sua grande maioria não possuem uma resolução comentada e detalhada; a fim de que o candidato veja o seu erro e perceba detalhes que talvez não tenha percebido.

Ademais, para iniciantes ou quem não deseja investir agora – os dois aplicativos citados acima cumprem muito bem sua respectiva função!