Como deixar suas fotos PROFISSIONAIS no Instagram? Estas são as melhores dicas

Ter fotos profissionais no Instagram muito provavelmente é o objetivo de qualquer pessoa que utilize esse aplicativo. Afinal, quanto maior a qualidade da imagem postada, maiores são as chances de ela receber mais curtidas, comentários e engajamento de modo geral.

E engana-se quem acredita que essa é uma preocupação somente de quem usa o “Insta” para trabalhar: mesmo quem o utiliza somente para lazer busca ter um feed impecável, harmoniosos e que passe um ar de profissionalismo.

As dicas abaixo, portanto, servem tanto para um público quanto para o outro.

As melhores dicas pata ter fotos profissionais no Instagram

Conseguir ter fotos profissionais no Instagram não é, na verdade, uma tarefa difícil.

Obviamente, quanto maior o conhecimento que uma pessoa tem em relação a fotografia, melhores serão os resultados. Mas, mesmo para os leigos, é sim possível postar fotos incríveis. Inclusive sem ter um smartphone de última geração.

As principais dicas que devem ser seguidas para ter fotos profissionais nesse aplicativo são:

Utilizar a luz natural como aliada sempre que possível

O quesito “luminosidade” sempre fala mais alto quando o assunto é conseguir boas imagens. Não é à toa, por sinal, que os estúdios de fotografia contam com muitas luzes, a depender do ensaio a ser feito.

Mas, claro: não é preciso investir em equipamentos para ter uma foto profissional no Instagram. A própria luz do sol tende a fazer um trabalho magnífico, basta escolher o ângulo certo.

Fazer a edição utilizando as ferramentas que o próprio Instagram oferece

Qualquer pessoa que utilize esse aplicativo já sabe que ele possui diversos filtros, a fim de que as fotos possam receber uma edição extremamente rápida.

O que nem todos sabem, porém, é que dentro do aplicativo também é possível fazer o controle de contraste, brilho e nitidez de forma separada, movendo os medidores dessas opções até se obter o resultado que deseja na imagem.

Ou seja: os filtros ajudam. Porém, é possível ter mais autonomia na edição sem nem mesmo sair do app.

Utilizar aplicativos externos para fazer a edição

Por fim, uma ótima dica para deixar qualquer foto mais profissional para postá-la no Instagram é fazer a edição por meio de outros aplicativos.

O Adobe e o Lightroom, por exemplo, são ótimas opções nesse sentido. E a boa notícia é que boa parte desses aplicativos permite tanto que o usuário faça a edição “do zero” quanto utilizando filtros que outros usuários já desenvolveram.

As dicas podem ser aplicadas também aos vídeos postados no Instagram

Vale reforçar que, embora as dicas acima sejam essenciais para quem quer postar fotos profissionais no Instagram, elas também podem ser utilizadas por quem busca publicar vídeos com mais qualidade.

Afinal, há muito tempo essa rede social deixou de focar apenas nas imagens, e quanto melhor forem os vídeos que uma pessoa postar, mais destaque ela terá, de modo geral.

