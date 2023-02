MEI tem que DECALARAR Imposto de Renda? Entenda as regras

Abrir um CNPJ como Microempreendedor Individual (MEI) é o objetivo profissional de muitas pessoas e, para outras, é simplesmente a saída encontrada para conseguir obter uma renda mensal. E durante o processo de abertura desse cadastro, ou mesmo depois dele, não é raro que surja a seguinte dúvida: pessoas que atuam nessa modalidade precisam declarara Imposto de Renda?

Principalmente durante a pandemia, quando o número de aberturas de cadastros desse tipo cresceu consideravelmente, não foram poucas as pessoas que se fizeram o questionamento acima. Afinal, nem todo mundo está acostumado a fazer essa declaração e lidar com seus pormenores.

E a resposta para essa pergunta tão importante encontra-se no tópico seguinte.

Afinal: quem é MEI declara Imposto de Renda ou não?

A época do início das declarações do Imposto de Renda já está chegando, e muitas pessoas já sabem como agir quando o momento de lidar com esse tributo tão importante chegar. Principalmente quando existe o auxílio de um bom contador, por sinal, o processo todo se torna extremamente fácil.

Mas, fica a questão: quem é MEI (Microempreendedor Individual) também precisa se preparar?

E a resposta é muito simples:

O Imposto de Renda, propriamente dito, é um tributo pautado na quantia que uma determinada pessoa recebeu no período de um ano. Logo, assim como milhões de pessoas físicas, o MEI, que é pessoa jurídica, também precisa fazer a devida declaração de todos os seus tributos.

Ocorre, porém, que a Receita Federal impõe regras diferentes para os empreendedores dessa modalidade, e o que eles de fato devem enviar de forma obrigatória, anualmente, é a Declaração Anual do Simples Nacional.

Essa declaração deve ser feito pelo próprio portal do Simples Nacional, e compreende 2 categorias de rendimentos:

Valores que superem os R$ 28.559,70 são considerados rendimentos tributáveis;

Valores que superem os R$ 40.000 são considerados rendimentos isentos.

O Microempreendedor Individual que estiver em qualquer uma dessas categorias precisa citar sua empresa nas seções “Bens e Direitos” e “Participações Societárias” ao fazer sua declaração anual.

Como ser Microempreendedor Individual em 2023

Qualquer pessoa que queira se tornar MEI este ano, agora que já sabe se há necessidade de declarar o Imposto de Renda ou não, precisa seguir o seguinte processo:

Se cadastrar no portal do próprio Governo Federal (Gov.br), e ir até o Portal do Empreendedor, disponível na parte de serviços;

Escolher a atividade que deseja desempenhar como microempreendedor (ela precisa ser aceita nessa modalidade);

Selecionar “Quero ser MEI” e, depois, selecionar a opção “Formalize-se”;

Por fim, basta informar os dados pessoais e cadastrais que são solicitados.

Vele lembrar, porém, que quem deseja ser MEI não pode ter nenhum tipo de participação em outra empresa. Ou seja: não pode ser sócio em outro negócio, por exemplo.

É permitido trabalhar com carteira assinada e ser MEI ao mesmo tempo. Porém, caso seja dispensado do serviço, perde-se alguns direitos. Além disso, a depender do valor recebido como CLT, é preciso fazer a declaração do Imposto de Renda como pessoa física normalmente.

